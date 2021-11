Bắt một giám đốc trung tâm đấu giá tài sản vì làm lộ bí mật công tác

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Cụ thể, ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Quang Trung (SN 1962), Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác" theo quy định tại Điều 361 Bộ luật Hình sự, thời gian tạm giam là 3 tháng.

Được biết, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái được thành lập từ năm 2003, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tư pháp Yên Bái. Trung tâm thực hiện chức năng tổ chức bán đấu giá các loại tài sản theo quy định gồm, tài sản nhà nước xử lý bán đấu giá, tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, tài sản cưỡng chế, kê biên trong thi hành án dân sự, tài sản thanh lý của các cơ quan nhà nước, tài sản của cá nhân, tổ chức và một số tài sản khác theo quy định của pháp luật...

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 8/11, UBKT Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí Trần Quang Trung kể từ ngày 8/11/2021.

Căn cứ Thông báo số 816 ngày 5/11 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái về việc thông báo khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam,