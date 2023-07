Bắt giang hồ Cường 'Kobe' chuyên bảo kê, lấn chiếm đất đai ở Phú Quốc

TPO - Ngày 7/7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Lê Hoàng Cường (tức Cường Kobe, 39 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc) cùng đồng bọn vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản".

Nhằm đấu tranh, triệt xóa nhóm tội phạm do Lê Hoàng Cường cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án truy xét các vụ án, vụ việc có liên quan đến Cường "Kobe" và đồng bọn.

Cường "Kobe" có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 1 tiền sự “Kinh doanh không phép”. Cường "Kobe" cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại Phú Quốc.

Theo Ban chuyên án, băng nhóm của Cường "Kobe" có mâu thuẫn tranh chấp khu đất trên đường xuống Bãi Khem (thuộc xã An Thới, TP. Phú Quốc) với băng nhóm của Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", 35 tuổi, ngụ phường An Thới, TP. Phú Quốc).

Ngày 7/4/2022, Thái "Bus", Võ Văn Chớt và khoảng 20 đối tượng khác đến khu đất trên để ngăn cản, đuổi đánh công nhân do Cường "Kobe" thuê xây dựng nhà tạm tại đây.

Biết được vụ việc, Cường "Kobe" đã chỉ đạo Lê Hoàng Kha cùng 17 đối tượng khác thuê xe ô tô 16 chỗ, mang theo dao, rựa đến khu đất tranh chấp để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Thái "Bus".

Sau khi gặp nhau, nhóm của Thái "Bus" truy đuổi, đập phá xe 16 chỗ của nhóm Cường "Kobe". Khi có tiếng hô “có công an đến” thì nhóm Thái "Bus" lên xe bỏ đi.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí như: búa, gậy bóng chày bằng kim loại, dao, giáo, đạn quân dụng... và nhiều vật chứng khác.

Liên quan vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 29 đối tượng về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngày 4/7, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội. Trong Thư khen, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn TP. Phú Quốc, Kiên Giang. Đặc biệt, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, đơn vị đã xác lập chuyên án, khẩn trương điều tra, truy xét các vụ án liên quan đến các băng nhóm do Lê Hoàng Cường (tức Cường "Kobe”) và Văn Thế Sự (tức “Cọp Bãi Bổn”) cầm đầu, gây ra trên địa bàn TP. Phú Quốc, góp phần tạo chuyển biến tích cực về ANTT, được cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ghi nhận, đánh giá cao…