Sức khỏe

Google News

Bất bình đẳng có thể ảnh hưởng não bộ trẻ em

.
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Một nghiên cứu trên hơn 10.000 thanh thiếu niên ở Mỹ lần đầu tiên tiết lộ tác động của bất bình đẳng xã hội lên cấu trúc não bộ trẻ em, cũng cung cấp bằng chứng cho thấy sự phát triển thần kinh bị ảnh hưởng có thể liên quan đến sức khỏe tâm lý và chức năng nhận thức trong tương lai.

Nghiên cứu có tên là Phát triển nhận thức não bộ vị thành niên, được thực hiện bởi King's College London (Anh), Đại học York (Canada), Đại học Harvard (Mỹ), được công bố trên tạp chí Nature Mental Health.

Các nhà nghiên cứu đã đo lường sự bất bình đẳng trong một số bang của Mỹ bằng cách chấm điểm mức độ đồng đều của thu nhập. Các tiểu bang có mức độ bất bình đẳng cao hơn bao gồm New York, Connecticut, California và Florida, trong khi Utah, Wisconsin, Minnesota và Vermont bình đẳng hơn.

Bản chụp cộng hưởng từ (MRI) đã được phân tích để nghiên cứu diện tích bề mặt và độ dày của các vùng trên vỏ não, bao gồm những vùng liên quan đến các chức năng nhận thức cao hơn như trí nhớ, cảm xúc, sự chú ý và ngôn ngữ.

Sự kết nối giữa các vùng khác nhau của não cũng được phân tích bằng nhiều lần quét, trong đó những thay đổi về lưu lượng máu cho thấy biểu thị hoạt động của não.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ em sống ở những khu vực có mức độ bất bình đẳng xã hội cao hơn, như mất cân bằng kinh tế-xã hội và thiếu thốn, có liên quan đến việc giảm diện tích bề mặt vỏ não và thay đổi các kết nối giữa nhiều vùng não.

Đáng chú ý, những thay đổi về não bộ được ghi nhận ở trẻ em trong mọi hoàn cảnh kinh tế - từ tầng lớp trung lưu đến gia đình có thu nhập thấp.

13b.jpg
Các nhà nghiên cứu đã phân tích ảnh chụp MRI của 10.000 người trẻ ở Mỹ

Tiến sĩ Divyangana Rakesh, tại Viện Tâm thần học, Tâm lý học và Khoa học Thần kinh thuộc King's College London, cho biết nghiên cứu này không tập trung vào thu nhập của từng gia đình mà là cách phân phối thu nhập trong xã hội.

“Cả trẻ em từ các gia đình giàu có và thu nhập thấp đều có sự thay đổi về phát triển thần kinh, và chúng tôi xác định rằng điều này có tác động lâu dài đến hạnh phúc. Chúng tôi rất muốn xem những phát hiện này sẽ như thế nào trên toàn thế giới”, bà nói.

Các nhà nghiên cứu cũng phân tích dữ liệu từ các bảng khảo sát trẻ em, với mục đích tìm hiểu các tình trạng sức khỏe tâm lý như trầm cảm và lo âu, ở độ tuổi 10 và 11. Những trẻ sống trong các xã hội có mức độ bất bình đẳng giàu nghèo cao hơn thường có kết quả sức khỏe tâm lý kém hơn đáng kể.

Giáo sư Vikram Patel của Đại học Harvard, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết những phát hiện này đã bổ sung vào “minh chứng ngày càng nhiều cho thấy các yếu tố xã hội, trong trường hợp này là bất bình đẳng thu nhập, có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc thông qua những thay đổi về cấu trúc trong não bộ”.

Giáo sư Kate Pickett thuộc Đại học York, một đồng tác giả khác của nghiên cứu, viết: “Bài nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh rằng việc giảm bất bình đẳng không chỉ liên quan đến kinh tế - mà còn là một yêu cầu cấp thiết cho sức khỏe cộng đồng.

Những thay đổi trong não bộ mà chúng tôi quan sát được ở các vùng liên quan đến điều hòa cảm xúc và sự chú ý cho thấy bất bình đẳng tạo ra một môi trường xã hội độc hại, định hình cách thức phát triển trí tuệ của trẻ nhỏ, gây ra những hậu quả đối với sức khỏe tâm thần và những tác động có thể kéo dài suốt đời”.

.
