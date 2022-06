Bắt 5 can phạm đục tường trốn khỏi nhà giam giữ ở Hưng Yên

TPO - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với công an các tỉnh bắt giữ 5 can phạm đục tường trốn khỏi nhà giam giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 11/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 5 can phạm trốn khỏi nhà giam giữ Công an thị xã Mỹ Hào, xảy ra hai ngày trước.

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng nghiệp vụ bước đầu đấu tranh, lấy lời khai các can phạm tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, thực hiện một số thủ tục di lý các can phạm về Hưng Yên để tiếp tục điều tra.

5 can phạm này gồm: Đào Đình Kiên (SN 2001), Vũ Văn Dũng (SN 1995), Nguyễn Văn Long (SN 1991, cùng trú tại huyện Mỹ Hào) và Đinh Khánh Đạt (SN 1996), Vũ Thành Nghị (SN 1990, cùng trú tỉnh Hải Dương).

Trước đó, rạng sáng 9/6, 5 can phạm trên đã đục tường nhà giam giữ thuộc Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) để bỏ trốn. Sau đó, các đối tượng về TP Hải Dương, lấy chiếc xe ôtô màu trắng BKS Hải Dương điều khiển đi theo hướng TP Hải Phòng, tỉnh Thái Bình.

Qua rà soát, cảnh sát phát hiện chiếc xe này chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Mỹ Hào đã phát lệnh truy nã 5 đối tượng trên. Đồng thời, thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các đối tượng này đến cơ quan công an hoặc UBND địa phương nơi gần nhất.

Ngay sau khi nhận thông báo về vụ việc, Cục CSGT (Bộ Công an) đề nghị Trưởng phòng CSGT các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam... chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát, rà soát camera phạt nguội, các trạm thu phí trên địa bàn để phát hiện chiếc xe trên. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên để truy bắt các đối tượng.