Bắt 17 đối tượng trong đường dây số đề quy mô lớn

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn, bắt 17 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với lượng giao dịch hàng ngày rất lớn. Số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc giao động từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng/ngày.

Đây là đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, có tổ chức và phương thức hoạt động kín kẽ, tinh vi với nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1982), trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh. Dũng đã hình thành và điều hành hệ thống chân rết trong đường dây đánh bạc của mình ở nhiều địa bàn tại thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan của Bộ Công an và Công an Nghệ An triển khai nhiều tổ công tác với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành đột kích các địa điểm và bắt giữ 17 đối tượng.

Trong số các đối tượng bị bắt có 16 đối tượng trú tại thành phố Vinh, 1 đối tượng trú huyện Hưng Nguyên.

Qua khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ 120 triệu đồng tiền mặt, 25 điện thoại di động, 03 cáp đề và một số tang vật khác.

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trong ngày 24/7 là 800 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.