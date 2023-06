Xét xử vụ án đánh bạc có thông tin tố cáo 'vòi tiền chạy tại ngoại' ở Cà Mau

TPO - HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, trong quá trình điều tra, T. từng có tiền sự về hành vi đánh bạc, bị công an xử phạt 1,5 triệu đồng, nhưng chưa hết thời hạn xoá tiền sự lại vi phạm nên tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù.

Ngày 14/6, TAND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo L.P.T. (35 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) về tội “đánh bạc”. Bị cáo T. là người liên quan trong vụ tố cáo "vòi tiền chạy tại ngoại" mà Báo Tiền Phong đã phản ánh.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Ngọc Hiển, khoảng 21h ngày 27/12/2022, T. nhậu cùng một số người bạn tại khóm 1, thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển). Đến khoảng 0h ngày 28/12/2022, T. sử dụng số tiền 150.000 đồng để tham gia đánh bạc với hình thức tiến lên 6 lá.

T. tham gia đánh khoảng trên 10 ván bài, thua hết 40.000 đồng thì bị lực lượng Công an thị trấn Rạch Gốc phát hiện quả tang. Đến ngày 12/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can T. để điều tra về hành vi “đánh bạc”.

Tại phiên toà, đại diện VKSND huyện Ngọc Hiển đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1, Điều 321; Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo T. từ 4 – 6 tháng tù về tội “đánh bạc”.

Cũng tại phiên toà, HĐXX nhận định, trong quá trình điều tra, T. từng có tiền sự về hành vi đánh bạc (đánh bài tứ sắc) vào ngày 19/12/2022, bị công an thị trấn Rạch Gốc xử phạt 1,5 triệu đồng, nhưng chưa hết thời hạn xóa tiền sự lại vi phạm.

Được nói lời nói sau cùng, bị cáo L.P.T. nói trong nước mắt: “Bị cáo đã sai, bị cáo xin HĐXX cho bị cáo về với con để bị cáo được chuộc lại lỗi lầm”.

Sau khi nghị án, HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo L.P.T. 6 tháng tù giam về tội “đánh bạc”. Thời hạn tạm giam tính từ ngày 19/2/2023.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, ông L.T.T. (cha của T.) phản ánh gia đình ông bị vòi vĩnh tiền để chạy tại ngoại cho con gái. Sau đó, Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau có thông báo ý kiến của ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Theo chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi chặt chẽ vụ việc, kịp thời tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo phòng chống tiêu cực tỉnh chỉ đạo. Ông Hải cũng chỉ đạo Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng VKSND tỉnh sớm xác minh làm rõ nội dung sự việc, xử lý đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh uỷ.