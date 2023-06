Vụ tố cáo 'vòi tiền chạy tại ngoại' ở Cà Mau: Viện kiểm sát yêu cầu thanh tra vào cuộc

TPO - Liên quan thông tin vụ tố cáo "vòi tiền chạy tại ngoại" ở Cà Mau, ông Trần Công Quyết, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Ngọc Hiển khẳng định, VKSND tỉnh đã chỉ đạo cho Thanh tra của Viện tiến hành xác minh, làm rõ, hiện chưa có kết quả.

Liên quan đến việc Bí thư Cà Mau yêu cầu xác minh, xử lý vụ tố cáo "vòi tiền chạy tại ngoại", ông Trần Công Quyết, Viện trưởng VKSND huyện Ngọc Hiển cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, Viện đã báo cáo vụ việc lên VKSND tỉnh Cà Mau. Hiện nay, VKSND tỉnh đã chỉ đạo cho Thanh tra của Viện tiến hành xác minh, làm rõ và chưa có kết quả.

Ông Quyết khẳng định: “Trường hợp của L.P.T. (con gái ông L.T.T. ở thị trấn Rạch Gốc) không được bảo lãnh. Hiện tại, Viện đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang toà án thụ lý. Dự kiến, trong tháng 6/2023 có thể đưa ra xét xử đối với bị can về hành vi đánh bạc”.

Trước đó, ngày 31/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có giấy báo tin gửi ông L.T.T. về việc chuyển nội dung đơn tố cáo cán bộ Công an huyện Ngọc Hiển, một Phó Viện trưởng VKSND huyện đến Công an, VKSND huyện để giải quyết theo quy định. Ông T. đã cung cấp nhiều đoạn ghi âm có nội dung được cho là cán bộ vòi vĩnh tiền để giải quyết cho con gái ông được tại ngoại hầu tra.

Trước đó, Tiền Phong thông tin, Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau có thông báo ý kiến của ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Thông báo nêu rõ, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau nhận được thư cung cấp thông tin của báo chí về hành vi đòi tiền hối lộ của điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển; Phó Viện trưởng, kiểm sát viên VKSND huyện Ngọc Hiển.

Khi xuất hiện thông tin, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo: Ban Nội chính Tỉnh uỷ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi chặt chẽ vụ việc, kịp thời tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo phòng chống tiêu cực tỉnh chỉ đạo.

Ông Hải cũng chỉ đạo Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng VKSND tỉnh sớm xác minh làm rõ nội dung sự việc, xử lý đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh uỷ.