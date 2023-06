Vụ trục lợi bảo hiểm: Giả danh công an tống tiền chủ phòng khám 500 triệu đồng

TPO - Nghi can xưng là công an có thể xử lý vụ việc được nhưng yêu cầu nạn nhân phải đưa 500 triệu đồng và hẹn đến khu vực trước cổng trụ sở công an để nhận tiền.

Ngày 5/6, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Hứa Nghiệp Thắng (49 tuổi, thường trú tại quận 10, TPHCM). Trước đó vào chiều 4/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng này để làm rõ hành vi phạm tội. Theo điều tra ban đầu, qua thông tin trên mạng xã hội, ông Hứa Nghiệp Thắng biết Công an TP Biên Hòa đang khám xét một số phòng khám đa khoa trên địa bàn và thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, triệu tập một số người liên quan để điều tra làm rõ hành vi làm giả các loại giấy tờ nhằm trục lợi tiền bảo hiểm. Ông Thắng đã lên mạng xã hội tra cứu số điện thoại của một phòng khám tại phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai), sau đó gọi điện thoại cho chủ phòng khám này tự giới thiệu mình là... cán bộ Công an TP Biên Hòa đã tham gia đoàn kiểm tra phòng khám trên. Đối tượng này đe dọa và yêu cầu chủ phòng khám phải chi 500 triệu đồng để bảo lãnh cho các nhân viên đã bị triệu tập lấy lời khai được thả ra cũng như trả lại máy móc, thiết bị đã bị thu giữ. Biết chủ phòng khám đang điều trị bệnh tại bệnh viện, ông Thắng còn đe dọa, nếu không giao tiền thì khi điều trị bệnh xong sẽ bị tạm giữ ngay. Khi chủ phòng khám cho biết đồng ý chi số tiền trên, ông Thắng yêu cầu người này mua một sim điện thoại rác, một điện thoại Nokia để liên lạc và cử người giao tiền. Sáng 31/5, ông Thắng đi xe mô tô từ TPHCM đến trước trụ sở Công an TP Biên Hòa lấy 500 triệu đồng của chủ phòng khám trên. Sau khi giao tiền, người thân của chủ phòng khám nghi ngờ nên gọi điện lại thì không liên lạc được với đối tượng. Biết bị lừa đảo, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra, truy xét. Chiều 4/6, lực lượng công an đã bắt giữ Hứa Nghiệp Thắng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TPHCM. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết đã dùng số tiền chiếm đoạt được để trả nợ cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hứa Nghiệp Thắng. Dừng hợp đồng bảo hiểm y tế 4 phòng khám nghi trục lợi ở Đồng Nai Mạnh Thắng