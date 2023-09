Bao giờ mới được an cư

TP - Gia đình bà Nguyễn Thị Lan trước đây ở xã Suối Trầu, có hơn 1 ha đất sản xuất nông nghiệp và sinh sống bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt. Hai năm trước, bà rời bỏ nhà cửa, vườn tược về nơi ở mới để nhường đất xây sân bay Long Thành.

Nơi ở mới của gia đình bà là khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Bà Lan nhận một lô đất và xây nhà ở. Không còn đất canh tác, trong khi tuổi đã lớn nên không thể xin làm công nhân trong nhà máy, bà đành mở tiệm tạp hóa buôn bán kiếm sống. Nhiều người khác cũng trong hoàn cảnh như bà cũng đua nhau mở tiệm tạp hóa. “Hàng trăm tiệm tạp hóa mở ra, người mua ít nên buôn bán rất ế ẩm”, bà Lan nói.

Có khoảng 7.000 hộ dân trong vùng dự án sân bay Long Thành đã và sẽ rời bỏ chốn cũ để vào ở khu tái định cư nhường đất cho công trình trọng điểm của quốc gia. Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 280ha, được cho là khu tái định cư quy mô lớn nhất và hiện đại nhất của Đồng Nai. Lãnh đạo tỉnh này cũng khẳng định sẽ làm cho khu tái định cư này trở thành nơi đáng sống.

Tuy nhiên, đến hiện tại, người dân trong diện tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đứng trước ngổn ngang trăm mối lo, dù đã vào hay chưa vào ở.

Không đường, không điện nước, không trường học, không chợ búa và nhiều cái không khác là hiện trạng tại một số khu vực trong khu tái định cư này. Nhiều dự án, công trình hạ tầng dân sinh chưa được thực hiện hoặc trong tình trạng ì ạch. Vì thế, gần 1.000 hộ với trên 3.500 nhân khẩu đã về nơi ở mới nhưng đời sống của nhiều người trong số đó còn bấp bênh bởi mất sinh kế, không có việc làm và thu nhập ổn định, trường lớp cho con cái chưa được đảm bảo... Hiện có khoảng 1.400 hộ dân khác không thể triển khai xây dựng nhà nơi ở mới tại một số phân khu, trong khi thời hạn phải giải tỏa và giao mặt bằng nơi ở cũ đã cận kề.

Dù đã nhiều lần khất tiến độ và hạ quyết tâm nhưng việc triển khai thực hiện các dự án phục vụ người dân tái định cư của chủ đầu tư vẫn bê trễ. Do chưa đủ các điều kiện cơ bản để đảm bảo đời sống nên nhiều người lần lữa chưa muốn chuyển đến. Dịp Tết vừa rồi, khi đi thăm người dân và thị sát tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, trước thực trạng còn rất nhiều (khoảng 5.500) hộ dân chưa vào ở, Thủ tướng đã cật vấn lãnh đạo tỉnh và được trả lời rằng, do có nhiều nguyên nhân khác nhau nên “chưa thể lấp đầy”. Trong số nhiều lý do, có những vướng mắc về cơ chế, chính sách chậm được tháo gỡ, nhưng không loại trừ do các nhà chức trách địa phương. Nếu tận tâm, tận lực hơn, họ sẽ biết phải làm gì để vượt qua những hòn đá tảng ngáng đường, kể cả phải “xé rào” cơ chế.

Người đứng đầu Chính phủ tỏ ra không hài lòng với việc chậm trễ khiến người dân còn chịu khổ. Ông yêu cầu chính quyền địa phương phải làm sao để cuộc sống của người dân ở nơi tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Quan điểm chỉ đạo đã rõ ràng và quyết liệt, song tình hình thực tế vẫn chưa có biến chuyển tốt hơn, hàng nghìn hộ dân vẫn từng ngày đối mặt với khó khăn.