Báo cáo nhân quyền của Mỹ nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam

TPO - Báo cáo nhân quyền mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác và chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: baoquocte

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (14/8) về Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2024 mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 12/8.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi lấy làm tiếc về báo cáo thường niên mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/8, vì báo cáo này chưa phản ánh những thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người”.

“Báo cáo cũng tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác và chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản cụ thể và được triển khai trên thực tiễn.

"Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Mỹ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt trên tinh thần xây dựng, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

*Trả lời câu hỏi về chính sách miễn thị thực cho công dân một số nước từ ngày 15/8, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, chủ trương của Việt Nam là tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vừa qua, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 229/NQ-CP về miễn thị thực cho công dân từ 12 quốc gia theo chương trình kích cầu du lịch, áp dụng từ ngày 15/8/2025 -14/8/2028.

Theo đó, Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân các nước gồm: Bỉ, Bulgaria, Hungary, Croatia, CH Séc, Hà Lan, Luxemburg, Ba Lan, Rumania, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Croatia và Thụy Sỹ …với thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trước đây Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân các nước gồm: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Bắc Ailen, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan.

Cho đến nay Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch.

Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 221/NQ-CP về việc miễn thị thực cho người nước ngoài thuộc đối tượng đặc biệt ưu đãi, để phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, những người thuộc diện đặc biệt ưu đãi gồm khách mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các học giả, chuyên gia, nhà đầu tư, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật và các trường hợp đặc biệt khác.