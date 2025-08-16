Báo Ấn Độ: VinFast có thể 'định hình diện mạo thị trường xe điện' xứ tỷ dân

Đầu tháng 8/2025, VinFast đã khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng toàn cầu của hãng. Việc quyết định “cắm rễ” tại Ấn Độ là bước đi được báo chí nước này đánh giá là táo bạo nhưng có cơ sở.

Thứ nhất, Ấn Độ là thị trường tỷ dân với dân số đông, sở hữu mức thu nhập ngày một tăng, trong khi chính phủ có mong muốn mạnh mẽ thúc đẩy giao thông điện hóa, theo hãng thông tấn PTI.

Trong khi đó, The Tribune, tờ báo đã có hơn 140 năm tuổi, đánh giá rằng thị trường xe điện Ấn Độ đang trong những ngày đầu nên thương hiệu mới vẫn có cơ hội “định hình diện mạo thị trường”. Do đó, việc xuất hiện sớm sẽ mang lại doanh số ổn định cho VinFast.

Báo The Hindu - một trong những tờ báo uy tín tại Ấn Độ - chỉ ra, toàn bộ dự án nhà máy của VinFast chỉ mất chưa đầy 18 tháng từ lễ động thổ đến khánh thành. Đây là thành tựu đáng chú ý nếu xét tới quy mô của dự án, thể hiện rõ quyết tâm của VinFast với kế hoạch tại Ấn Độ.

Hai mẫu xe đầu tiên cho thị trường Ấn Độ - VF 6 và VF 7 - đã được VinFast giới thiệu tại triển lãm Bharat Mobility Global Expo từ đầu năm nay. Cả hai đều có định vị phân khúc cao cấp, được trang bị màn hình cảm ứng lớn, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, hướng đến khách hàng trẻ thành thị ưa công nghệ.

Các báo đánh giá, VinFast đang triển khai chiến lược theo ba bước để tạo dấu ấn: Trước hết là khơi gợi sự tò mò thông qua việc trưng bày xe ở trung tâm thương mại, khu vực đông người; tiếp đó là nhận đặt cọc sớm với mức phí thấp nhằm giảm rào cản tâm lý; và cuối cùng là củng cố niềm tin bằng hệ sinh thái dài hạn, từ nhà máy sản xuất, trạm sạc đến mạng lưới dịch vụ hậu mãi.

“VinFast tới Ấn Độ không chỉ để lắp ráp xe, mà hãng còn đang thiết lập nền tảng cho hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ”, The Hindu chỉ ra.

Bên cạnh nhà máy, đến cuối năm 2025, VinFast dự kiến có 35 showroom tại 27 thành phố, bao phủ phần lớn các đô thị lớn của Ấn Độ. Song song với bán hàng, hãng đầu tư mạnh vào hạ tầng hỗ trợ: Hợp tác với RoadGrid để phát triển năng lực sạc, myTVS và Global Assure để triển khai dịch vụ hậu mãi, và với BatX Energies để tái /tái sử dụng pin.

Nếu chiến lược tại Ấn Độ thành công, VinFast có thể áp dụng mô hình này sang nhiều nền kinh tế mới nổi khác, nơi thị trường xe điện vẫn ở giai đoạn khởi đầu. “Bước tiếp theo là củng cố mạng lưới hỗ trợ, từ trạm sạc, đào tạo kỹ thuật viên đến hệ thống tái chế pin… và đảm bảo độ mượt mà của dịch vụ hậu mãi để khách hàng mới làm quen xe điện được yên tâm từ ngày đầu”, PTI nhấn mạnh.

Còn The Hindu nhận xét, việc VinFast có một nhà máy đã đi vào hoạt động, mạng lưới đại lý ngày một mở rộng, lộ trình xuất khẩu rõ ràng, cùng với sản phẩm đã được bán ở thị trường quốc tế sẽ mang lại “cơ hội thực sự để tạo dấu ấn tại một trong những thị trường ô tô năng động nhất thế giới”.