Bằng chứng người sinh năm Rồng tài năng và quyền lực

TPO - Mỹ nhân thắng giải Oscar Emma Stone, tài tử "Ma trận" Keanu Reeves, minh tinh tóc vàng Reese Witherspoon… là những ngôi sao đình đám thế giới sinh vào năm con Rồng.

Năm Giáp Thìn hứa hẹn mang đến nhiều quyền lực, sức mạnh và năng lượng. Chuyên gia phong thủy người Canada Paul Ng từng nói với CBC: “Rồng kết hợp những đặc điểm mạnh mẽ nhất trong tất cả sinh vật vào làm một. Đó là lý do tại sao mọi người yêu thích nó. Nếu bạn là Rồng, bạn là tất cả”.

Những người sinh năm Thìn thường lôi cuốn, tự tin và có năng khiếu. 10 diễn viên sau đây là minh chứng rõ ràng nhất cho đánh giá trên:

Al Pacino

Sinh ngày 25/4/1940 tại New York, Mỹ, Alfredo James Pacino là một trong những tài tử gạo cội hàng đầu thế giới. Tính theo tuổi Âm lịch, ông sinh năm Canh Thìn.

Ông nổi tiếng nhất với vai Michael Corleone trong bộ phim The Godfather (Bố già) phát hành năm 1972. Ngoài ra, ông cũng tham gia một số tác phẩm khác như Scarface, Heat, Serpico, The Irishman, Scent of a Woman…

Tài năng của ông được công nhận qua các giải thưởng danh giá, gồm: 1 giải Oscar, 5 giải Quả cầu vàng, 2 giải Tony và 2 giải Emmy.

Sandra Bullock

Sandra Annette Bullock sinh ra ở Virginia, Hoa Kỳ, vào ngày 26/7/ 1964 (tức Giáp Thìn). Cô xuất hiện lần đầu trong bộ phim Hangmen năm 1987 và tiếp tục tham gia hàng chục bộ phim trong vài thập kỷ.

Bên cạnh giành được các giải thưởng lớn, trong đó có giải Oscar và Quả cầu vàng cho vai diễn trong The Blind Side (2009), cô còn được tạp chí Time vinh danh là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2010.

Năm 2014, Forbes tuyên bố Sandra là nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới, ước tính thu nhập của cô là 51 triệu USD từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014.

Cô tuyên bố nghỉ diễn vào năm 2022. Trên CBS News Sunday Morning, cô cho biết muốn dành nhiều thời gian cho gia đình.

Colin Farrell

Vào đầu những năm 2000, nam diễn viên người Ireland Colin Farrell là một trong những "trai hư" khét tiếng nhất Hollywood. Anh chuyên đóng những vai có kinh phí lớn và lấp đầy các tờ báo lá cải bằng chuyện tình ái phong phú.

Anh ấy đã thể hiện sự đa năng của mình trong nhiều thập kỷ kể từ đó với những vai diễn sáng tạo và phù hợp hơn, củng cố vị trí của mình là một trong những diễn viên tài năng trên thế giới.

Anh đóng vai chính trong các bộ phim như Tigerland, SWAT, Miami Vice, Phone Booth, Alexander, The Batman và The Banshees of Inisherin... Farrell giành được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp, đáng kể nhất là hai Quả cầu vàng.

Farrell sinh ngày 31/5/1976 (Bính Thìn) tại Castleknock, Ireland.

Chuck Norris

Carlos Ray “Chuck” Norris sinh ra ở Oklahoma, Mỹ, vào ngày 10/3/1940. Ông cùng với Lý Tiểu Long đã truyền cảm hứng cho một thế hệ phim võ thuật tràn đầy năng lượng. Norris nổi tiếng nhờ bộ phim The Way of the Dragon vào năm 1972, đóng vai đối đầu với Lý Tiểu Long.

Ông còn tham gia Delta Force, Missing in Action và các phim truyền hình như Walker, Texas Ranger...

Ông không chỉ là bậc thầy kungfu lão luyện mà còn sáng tạo ra bộ môn võ thuật riêng, gọi là Chun Kuk Do.

Emma Stone

Trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng là điều bất ngờ ngay cả với chính Emma Stone. Cô sinh ngày 6/11/1988 (Mậu Thìn) ở Arizona.

Không chỉ xinh đẹp, cô còn thuộc hàng ngũ diễn viên thực lực khi đoạt giải Oscar với La La Land. Đầu năm 2024, cô có thêm giải Quả cầu vàng nhờ vai diễn kỳ lạ trong Poor Things.

Emma Stone cũng được yêu thích trong các dự án điện ảnh như Cruella, The Amazing Spider-Man, Birdman...

Patrick Stewart

Patrick Stewart được biết đến nhiều nhất với vai thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong Star Trek: The Next Generation và Giáo sư X trong loạt phim X-Men. Ông sinh ra ở West Yorkshire, Anh, vào ngày 13/7/1940.

Ông có nhiều thập kỷ gắn bó với các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Tài năng của tài tử gạo cội được công nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá như 2 giải Oliviers, 3 giải Saturns và 1 giải Grammy (năm 1996, cho Album có lời nói hay nhất dành cho trẻ em).

Isabella Rossellini

Sinh vào tháng 6/1952 (Nhâm Thìn) tại Rome, Isabella Rossellini là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất đến từ Italy.

Bà nổi tiếng vào những năm 80 và đầu thập niên 90 với các vai diễn trong White Nights, Blue Velvet, Death Becomes Her và Wild at Heart. Trong suốt sự nghiệp, nữ diễn viên xuất hiện trong hơn 50 bộ phim và giành được nhiều giải thưởng.

Reese Witherspoon

Legally Blonde (2001) là bộ phim đưa tên tuổi Reese Witherspoon bước vào hàng ngũ sao hạng A. Hiện tại, sau hơn 2 thập kỷ, cô nắm giữ quyền lực nhiều người mơ ước ở Hollywood.

Reese sinh ngày 22/3/1976 (Bình Thìn). Ngoài đóng phim, cô còn là nữ doanh nhân thành công. Công ty Hello Sunshine nâng tầm ảnh hưởng của cô sau ống kính, không chỉ làm tăng số dư trong tài khoản ngân hàng mà còn nâng cao vị thế trong ngành giải trí. Cô thường xuyên được giới truyền thông mệnh danh là “người phụ nữ quyền lực nhất Hollywood”. Ngoài ra, Reese còn đóng góp tích cực trong phong trào #MeToo.

Keanu Reeves

Ngôi sao điện ảnh người Canada Keanu Charles Reeves sinh ra ở Beirut vào ngày 2/9/1964. Ông nổi tiếng nhất với vai diễn trong các bộ phim The Matrix (Ma trận) và John Wick.

Ông giành được hơn chục giải thưởng, trong đó có 4 giải MTV Movie & TV Awards. Ông cũng góp mặt trong trò chơi điện tử nổi tiếng Cyberpunk 2077.

Keanu Reeves được tạp chí Time vinh danh vào năm 2022 là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới và được mệnh danh là “bạn trai của Internet”.

David Hasselhoff

Sinh ra ở Baltimore, Maryland, Mỹ vào ngày 17/7/1952, David Hasselhoff là một trong những diễn viên mang tính biểu tượng nhất cuối thế kỷ 20.

Vào những năm 1980 và đầu 1990, sự nổi tiếng trong loạt phim truyền hình nổi tiếng Knight Rider và Baywatch giúp ông giành Kỷ lục Guinness Thế giới là người đàn ông được xem nhiều nhất trên TV.

Tú Oanh