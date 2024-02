Vận mệnh của 12 con giáp năm 2024

TPO - Theo chiêm tinh Trung Quốc, 2024 là năm bắt đầu của chu kỳ phong thủy kéo dài 20 năm. Điều này báo hiệu những thay đổi thú vị với lửa và số 9 giữ vai trò chi phối.

Theo SCMP, 2024 là một năm đáng mong chờ khi bắt đầu chu kỳ phong thủy 20 năm mới, kéo dài đến năm 2044. Quãng thời gian này bị chi phối bởi yếu tố lửa (hỏa) và số 9, hoàn thành một vòng 180 năm trọn vẹn.

Văn hóa Trung Quốc tin rằng lửa đại diện cho những thứ tươi sáng, bóng bẩy, phát ra ánh sáng; cũng tượng trưng cho mùa hè, sức nóng, sự ấm áp và ánh nắng Mặt trời. Trong khi đó, số 9 là điềm lành và biểu thị sự may mắn toàn vẹn. Số 9 và yếu tố lửa gắn liền với nhau. Cách để kích hoạt con số may mắn là treo bức tranh tốt như 9 con ngựa, nuôi 9 con cá vàng hay để hình nền 9 con rồng…

"Không bao giờ có khoảnh khắc buồn tẻ" là câu dành cho năm Giáp Thìn 2024. Rồng tượng trưng cho quyền lực, sự cao quý, danh dự, may mắn và thành công. Đây là sinh vật siêu nhiên, không gì có thể so sánh được. Con rồng trong năm 2024 là giáp mộc mạnh mẽ. Vì mộc sinh hỏa theo ngũ hành, phẩm chất của rồng được nâng tầm. Năng lượng Giáp Thìn giúp con người có động lực tiến về phía trước, đặc biệt trong những tháng hè. Tuy nhiên, vì quá mạnh mẽ, con người cũng phải chịu bất ổn liên tục trong năm.

Dĩ nhiên, tuỳ vào đặc tính riêng, mỗi con giáp sẽ chịu sự ảnh hưởng khác nhau. Theo chiêm tinh học Trung Quốc, Giáp Thìn là năm thuận lợi với Hợi, Mùi, Sửu và Rắn. Tuất, Thìn, Thân và Ngọ gặp bất lợi. Trong khi đó, Mão, Dậu, Dần và Tí nằm ở giữa.

Tý

Nhờ có hai ngôi sao may mắn chiếu mạng, tuổi Tý có cơ hội phát triển bản thân. Họ có tiềm năng tạo ra của cải nhiều hơn với nguồn thu nhập thứ hai. Tuổi Tý có thể thực hiện được mơ ước bị đình trệ vào năm 2023 vì lý do bất khả kháng. Trong năm, người tuổi Tý có quyền tự chủ cao hơn. Dù vận may có thể biến động nhưng nếu quản lý tốt thời gian, họ có thể ổn định được thế cuộc. Họ cần chăm chỉ làm việc và kiên định để chống lại tháng 3, 6 và 7 yếu kém. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động hoặc đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Ngoài ra, tuổi Tý cần lưu ý về sự an toàn vì dễ bị tai nạn và thương tích. Tháng may mắn là 4, 8, 9, 11/2024 và tháng 1/2025.

Sửu

Chờ đợi người tuổi Sửu là một năm phát triển ổn định nhờ nhiều ngôi sao may mắn chiếu mạng. Tiềm năng giàu có mạnh đến mức dẫn dắt tuổi Sửu hướng tới những kết quả tích cực và hình thành quỹ đạo đi lên trong sự nghiệp hay bất kỳ dự án kinh doanh nào. Họ có cơ hội tiếp xúc hoặc gặp gỡ những con người mới và đầy cảm hứng. Những quý nhân này mang đến sự hỗ trợ kịp thời để mở ra cánh cửa thịnh vượng trong tương lại hoặc giúp tuổi Sửu đạt được mục tiêu.

Dù vậy, tuổi Sửu nhớ phải làm việc chăm chỉ, giữ bình tĩnh và luôn cập nhật kiến thức, đặc biệt khi đàm phán. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ trước khi đưa ra ý tưởng của mình. Tuổi Sửu lưu ý giữ kín các ý định của mình. Họ có thể gặp phải tranh chấp, do đó cần cảnh giác với các chính sách mới tại nơi làm việc để bảo vệ vận may, nhất là vào các tháng 6, 7 và 10. Tháng may mắn: 5, 8, 9, 11, 12/2024 và 1/2025.

Dần

2024 nhiều khả năng là một năm đầy biến động, đúng hơn là thăng trầm, đối với người tuổi Dần. Sức khỏe đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định họ có thể dồn bao nhiêu năng lượng để tận dụng tốt nhất những cơ hội mới. Tuổi Dần dễ bị mệt mỏi do vô số thử thách. Vì vậy, họ cần thúc đẩy bản thân để tránh bị choáng ngợp. Tuổi Dần có đầu óc tỉnh táo để đưa ra quyết định quan trọng cũng như đón nhận những lĩnh vực và trải nghiệm mới. Hai ngôi sao chiếu mạng quan trọng có liên quan đến du lịch hoặc xê dịch. Họ cần cởi mở để chấp nhận lời khuyên từ những người xung quanh từng có chung trải nghiệm. Họ nên cân nhắc chuyển địa điểm để chào đón sự may mắn về mặt tài lộc. Cần cẩn thận tháng 2, 5, 8/2024 và 1/2025. Tháng 3, 6, 10 và 11/2024 mang đến nhiều may mắn cho tuổi Dần.

Mão

Sau năm 2023, tuổi Mão có thể cảm thấy khá kiệt sức và bối rối về những bước tiếp theo cần thực hiện trong năm 2024. Họ có thể còn do dự và trì hoãn những kế hoạch mang tính thay đổi cục diện. Nguyên nhân có thể từ bản thân họ hoặc công việc. Trong hoàn cảnh đó, tuổi Mão phải giữ bình tĩnh và có tinh thần vững vàng. Hãy kiên định với mục tiêu của mình và không nhượng bộ trước các thế lực bên ngoài để tránh kế hoạch đi chệch hướng. Những sự đột phá sẽ đến nếu tuổi Mão luôn cảnh giác với môi trường xung quanh và có sẵn sự chuẩn bị, định hướng. Tháng 4, 6 và 8 là thời gian dễ xảy ra thị phi. Trong khi đó, tuổi Mão cần tận dụng sự may mắn của tháng 2, 7, 10 và 11.

Thìn

2024 là năm của tuổi Thìn, vì vậy hãy sẵn sàng để bước vào ánh đèn sân khấu. Điều đầu tiên tuổi Thìn cần nhớ là phải thận trọng vì họ sẽ gặp nhiều trắc trở, chướng ngại vật và cả thất bại. Trong năm mới, tuổi Thìn phạm sao Thái Tuế. Theo dân gian, đến đền chùa cầu may để tìm kiếm sự bảo vệ trước vận xui trong năm tuổi. Ngoài ra, họ có thể chủ động “đổ máu” như đánh răng mạnh tay hơn… trước cuối tháng 4 cũng là một cách tự bảo vệ trước nguy cơ tai nạn và thương tích.

Tuổi Thìn cần có sự quyết tâm và ý thức tốt về thời gian để định hướng đường đi trong suốt cả năm, cũng như đạt được thành tựu, phát triển. Họ nên khai thác tốt sự hỗ trợ của hai ngôi sao tốt lành để trao quyền cho bản thân, từ đó nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong quá khứ. Hãy cảnh giác cao độ khi ra ngoài và di chuyển đến những nơi có thời tiết khắc nghiệt. Đặt sức khỏe và sự an toàn lên hàng đầu. Tuổi Thìn cần để ý tháng 3, 4, 10/2024 và tháng 1/2025. Họ có nhiều may mắn vào tháng 8 và 9/2024.

Tỵ

Sự nhạy bén của tuổi Tỵ mang đến vận may trong năm Giáp Thìn. Tuổi Tỵ thu hút những người tốt, luôn ủng hộ và hỗ trợ họ trong những mục tiêu đặt ra. Tư duy tích cực giúp tuổi Tỵ vượt qua mọi khó khăn. Năm 2024 có thể có những đột phá vượt quá sự mong đợi của tuổi Tỵ. Sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác là cần thiết để mọi việc thuận lợi và tránh lãng phí thời gian. Chờ đợi họ trong năm mới là những sự kiện mang lại niềm vui và đoàn tụ gia đình.

Đây là một năm để hoàn thiện bản thân và tiếp thu kiến thức. Nhờ đó, tuổi Tỵ đủ khả năng dẫn đầu cuộc chơi và đối mặt với bất kỳ lực lượng cạnh tranh nào. Tuy vậy, họ cần nhớ đừng xem mọi thứ là điều hiển nhiên, cũng như nên lưu tâm đến những tiểu tiết để tránh bị mất của cải. Tháng bất lợi là 2, 4 và 11. Tháng may mắn là 6, 7, 8, 9, 12/2024 và 1/2025.

Ngọ

Như tuổi Tỵ, tuổi Ngọ cũng có một năm may mắn và phát triển về cả cá nhân lẫn nghề nghiệp. Tư duy tích cực, làm việc chăm chỉ và không chủ quan là bí quyết cho thành công. Tuổi Ngọ dễ dàng giải quyết vấn đề bằng suy nghĩ sáng tạo. Đừng ngần ngại giúp đỡ những người hỗ trợ mình. Tuy nhiên, tuổi Ngọ dễ bị phân tâm, mất của cải và bị thương ở chân trong năm 2024. Hãy cẩn thận khi đi bộ đường dài hoặc trên mặt đất không bằng phẳng. Tháng yếu nhất là 3, 6, 12/2024 và 1/2025. Tháng may mắn là 2, 5, 7 và 10.

Mùi

Sau 2023 đầy thử thách, tuổi Mùi có thể có những phần thưởng xứng đáng nhờ lòng tốt và bản tính nhân ái. Ngay cả trong lúc khó khăn, điều cần nhớ là luôn thể hiện bản chất rộng lượng và giúp đỡ người khác. Trong năm mới, tuổi Mùi nhận được sự công nhận và điều đó hỗ trợ họ đạt được sự phát triển, thuận lợi. Họ cũng nhận được sự giúp đỡ bởi những người có tầm ảnh hưởng. Đây là kết quả của nhiều năm xây dựng lòng tin và sự tôn trọng. Nhiều cơ hội mở ra cho tuổi Mùi như để bù đắp cho những mất mát và thất vọng do năng lượng của năm 2023 gây ra.

Tuy vậy, cảnh báo cho tuổi Mùi là đừng trở nên tự mãn, bướng bỉnh hay thiếu kiên nhẫn. Hãy suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng lắng nghe những lời khuyên trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, nếu không vận may đang đến sẽ tan biến. Nhìn chung, tuổi Mùi có thể mong đợi năm 2024 nhiều triển vọng. Tháng bất lợi là 10, 12/2024 và 1/2025. Tháng may mắn là 2, 3, 5, 6 và 11.

Thân

Vận may nằm trong đôi bàn tay khéo léo của tuổi Thân vào năm 2024. Khả năng phục hồi, tính tò mò và tư duy giải quyết vấn đề bẩm sinh không khiến tuổi Thân thất vọng trong năm mới. Họ có thể phải đối mặt nhiều thử thách do các thế lực cạnh tranh gây ra. Do đó, tuổi Thân cần vạch ra chiến lược rõ ràng, đặt ra những quy tắc cũng như ranh giới đối với người mà họ tin tưởng, vì có nhiều ý kiến xung quanh nhưng ít có ý nghĩa đối với hạnh phúc riêng của họ.

Tuổi Thân nên duy trì sự tập trung và động lực trong mọi vấn đề. Họ phải biết khi nào lùi lại để bảo vệ bản thân khỏi những lời khuyên tồi tệ. Đối với nhiều người tuổi Thân, Giáp Thìn có thể là một năm chuyển tiếp và quan trọng đối với những thay đổi lớn trong cuộc sống như chuyển nơi ở. Những quyết định của họ trong năm mới sẽ rất quan trọng đối với giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Vì vậy, hãy lắng nghe trái tim mình và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Họ cần để ý tháng 2, 7, 8 và 11. Tháng may mắn là 4, 5 và 12.

Dậu

2024 là năm chào đón sự phục hồi cho tuổi Dậu sau năm xung đột 2023. Gió phong thủy thổi theo hướng có lợi và một số ngôi sao tốt lành chiếu mạng cho họ trong năm mới. Tuổi Dậu cảm thấy được trao quyền, có động lực và sẵn sàng đón nhận mọi thứ - có thể là cơ hội tỏa sáng và theo đuổi mơ ước cả đời. Họ đã làm việc siêng năng và cần mẫn ở hậu trường trong 5 năm qua.

Vì rồng là người bạn tốt nhất trong chiêm tinh của gà, năng lượng trong năm mới mang lại cho tuổi Dậu phần thưởng và sự công nhận. Họ không chỉ được hỗ trợ mà còn giải quyết triệt để vấn đề trong quá khứ, mang đến cảm giác tự do tràn ngập trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, họ cẩn thận đừng tụ tập quá đông người nếu không muốn xảy ra va chạm cũng như tổn hại danh tiếng. Nếu có thể, họ hãy làm các công việc từ thiện. Nhưng cần lưu ý, chỉ có thể giúp đỡ người khác khi họ có vốn liếng. Hãy chăm sóc sức khỏe vì tuổi Dậu có khả năng bị yếu đi dưới ảnh hưởng của rồng. Tháng bất lợi là 3, 9 và 12. Tháng may mắn là 4, 5, 8, 10/2024 và 1/2025.

Tuất

Vì không hợp với rồng, tuổi Tuất có thể gặp nhiều thử thách trong năm 2024. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những trở ngại và sự mệt mỏi vì bị nhiều ngôi sao xấu chiếu mạng. Họ có thể trở nên kém hiệu quả và bị choáng ngợp bởi những công việc thường làm hàng ngày, dẫn đến thất vọng, thậm chí là trầm cảm nghiêm trọng. Tiền bạc sẽ giúp tuổi Tuất giải quyết một số vấn đề nhất định một cách lâu dài. Vì vậy, những người thận trọng và tích lũy tài sản có để chiếm thế thượng phong hơn người khác.

Là người bạn trung thành, tuổi Tuất sẽ hưởng lợi từ sự giúp đỡ người khác trong quá khứ. Do đó, hãy can đảm chia sẻ và xin lời khuyên hoặc thậm chí là học cách dựa dẫm người khác. Duy trì sự cân bằng và hài hòa để tận dụng tối đa những tháng may mắn. Tuổi Tuất cũng cần tránh tranh giành quyền lực, đặc biệt ở nơi làm việc. Đừng bốc đồng hay ngại dành thời gian cho những vấn đề được cho là nằm ngoài tầm kiểm soát. Tháng bất lợi là 4, 7, 9/2024 và 1/2025. Tháng may mắn là 2, 3 và 6.

Hợi

Hai năm qua đòi hỏi nhiều ở tuổi Hợi về sự thích nghi trước mọi hoàn cảnh. Vì thế, 2024 báo trước sự thay đổi về năng lượng, giúp cuộc sống và vận may của tuổi Hợi ít thất thường và khó lường hơn. Hai ngôi sao đại diện cho thịnh vượng và quyền lực cho phép họ tìm thấy cơ hội làm tăng danh tiếng, tài sản. Giáp Thìn cũng là năm tuyệt vời cho sự lãng mạn, thậm chí là hôn nhân. Cuộc sống xã hội cũng được thúc đẩy theo hướng tích cực. Họ có ít mối bận tâm hàng ngày hơn, đồng thời có nhiều năng lượng để tỏa sáng trong công việc.

Sự độc đáo, hào sảng và tự tin giúp tuổi Hợi nắm quyền kiểm soát mọi việc dễ dàng hơn. Chỉ cần ghi nhớ một điều, vận may chỉ được tối đa hóa khi có sức khỏe tốt. Tháng bất lợi là 5, 8 và 11. Tháng may mắn là 2, 3, 6, 7, 12/2024 và 1/2025.

Tú Oanh