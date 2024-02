Taylor Swift nằm không 'dính đạn'

TPO - Cộng đồng mạng đang sục sôi sau bài phát biểu chỉ trích giải Grammy của Jay-Z. Nhiều người cho rằng người mà rapper tỷ phú nhắm đến là Taylor Swift do cô 4 lần chiến thắng hạng mục Album của năm, còn vợ anh chưa lần nào.

Taylor Swift lại vướng ồn ào

Ngày 4/2, Jay-Z có bài phát biểu tại lễ trao giải Grammy 2024 sau khi được vinh danh với giải Dr. Dre Global Impact Award vì những đóng góp cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Ban đầu, ngôi sao Mỹ gốc Phi chia sẻ về tầm quan trọng của ước mơ, nghị lực và hoài bão. Tuy nhiên, câu chuyện bị đẩy xa hơn khi anh nhắc đến người vợ 14 năm, Beyonce. Jay-Z bất bình vì giọng ca Halo có nhiều giải Grammy hơn bất kỳ ai nhưng chưa bao giờ chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất, Album của năm.

Cuối cùng, anh không quên đề cập đến những người được đề cử khác: “Một số bạn sẽ về nhà tối nay và cảm thấy như mình vừa bị cướp. Một số bạn có thể bị cướp. Một số bạn không thuộc danh mục này. Khi lo lắng, tôi sẽ nói sự thật”.

Bài phát biểu khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người suy đoán liệu có phải Jay-Z đang nhắm đến Taylor Swift không bởi cô vừa bổ sung vào bộ sưu tập của mình kèn vàng Album của năm thứ tư. Theo Daily Mail, Taylor Swift nhận được tổng cộng 52 đề cử Grammy, giành được 14 giải, 4 trong số đó là Album của năm. Beyonce được đề cử 88 lần, gồm 6 lần cho Album của Năm. Cô là nghệ sĩ sở hữu nhiều giải Grammy nhất mọi thời đại với 32 cúp kèn vàng nhưng chưa bao giờ chạm được đến giải thưởng quan trọng nhất. Jay-Z cũng giống vợ về số lần đề cử và giành được 24 giải trong số đó.

Sự hằn học của nam tỷ phú sinh năm 1969 bị so sánh với hành động giật micro đáng chê trách của Kanye West với Taylor tại Lễ trao giải Video âm nhạc MTV 2009. Người hâm mộ thậm chí cho rằng Jay-Z cố gắng khiến Beyonce và Taylor chống lại nhau.

“Vì vậy, Jay-Z và Kanye West là bạn thân của nhau? Ít nhất lần này cô ấy có thể hoàn thành (bài phát biểu). Thật buồn cười. Taylor Swift xuất hiện vì nhau theo đúng nghĩa đen. Chính sự nam tính độc hại duy trì câu chuyện kể về phụ nữ độc ác”.

“Jay-Z vừa lôi kéo được Kanye về phe mình. Bài phát biểu nhận giải này thật vụng về. Beyonce có đang hồi tưởng về Taylor và Kanye trong bài phát biểu của chồng mình không?”...

Bên cạnh đó, một bộ phận cho rằng lời của Jay-Z tuy khó nghe nhưng phản ánh thực trạng trong ngành công nghiệp âm nhạc là phân biệt chủng tộc.

“Việc Taylor Swift được dự đoán thắng Album của năm mỗi lần cô ấy được đề cử chứng tỏ Jay-Z đúng”.

“Thật khó chịu khi một trong những người bình chọn giải Grammy nói ‘Beyonce có rất nhiều giải Grammy, cô ấy không cần phải luôn thắng’. Vấn đề ở đây là Taylor giành được 4 giải Album của năm trong khi Beyonce không có. Họ đẩy phụ nữ da trắng tiến lên chỉ để cạnh tranh và làm lu mờ những phụ nữ da đen phi thường”.

“Tôi ghét mọi thứ mà Taylor đại diện. Cô ta chỉ ở mức trung bình nhưng lại được khen thưởng như vậy, trong khi phụ nữ da đen phải phi thường mới có thể vào được căn phòng chết tiệt đó”...

Mối quan hệ giữa Beyonce và Taylor Swift

Năm 2009, khi Taylor (mới 19 tuổi) phát biểu nhận giải Video xuất sắc nhất của nữ ca sĩ tại Lễ trao giải Video âm nhạc MTV, Kanye West bất ngờ lao lên sân khấu, giật micro của đàn em và tuyên bố MV Single Ladies của Beyonce xứng đáng hơn You Belong With Me của Taylor.

Thời điểm đó, Taylor chưa đủ mạnh mẽ và sắc sảo để bảo vệ mình. Tuy nhiên, cô đã nhận được sự giúp đỡ từ người đẹp sinh năm 1981. Vào gần cuối lễ trao giải, khi lên sân khấu nhận giải của riêng mình, Beyonce gọi Taylor lên sân khấu và mời cô hoàn thành bài phát biểu bị Kanye làm gián đoạn.

Năm 2023, tình chị em thân thiết một lần nữa được củng cố khi Beyonce tham dự buổi ra mắt bộ phim tài liệu về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour của “Công chúa nhạc đồng quê”.

Tuy vậy, những tin đồn về mối thù giữa họ vẫn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Taylor không đáp trả trực tiếp nhưng có động thái bác bỏ nghi vấn hiềm khích bằng cách nhắc đến đàn chị trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time vào năm 2023.

“Beyonce là viên ngọc quý nhất với tư cách con người - ấm áp, cởi mở và vui tính. Cô ấy là người phá vỡ các chuẩn mực của ngành công nghiệp âm nhạc. Cô ấy dạy nghệ sĩ cách lật ngược tình thế và thách thức các phương pháp kinh doanh cổ xưa.

Có rất nhiều chuyến lưu diễn sân vận động vào mùa hè này, nhưng những người duy nhất bị đem ra so sánh là tôi và Beyonce. Rõ ràng sẽ có lợi cho giới truyền thông và văn hóa hóng chuyện khi để hai phụ nữ chống lại nhau, ngay cả khi hai nghệ sĩ đó từ chối tham gia vào cuộc thảo luận đó.

Tôi nghĩ thật tuyệt vời và quyết liệt khi hai chúng tôi chủ động từ chối cuộc trò chuyện đó. Tôi biết chúng tôi đã vượt qua những thị phi đó vì cô ấy và tôi đang cố gắng làm những điều lớn lao hơn”, Taylor chia sẻ.

Tú Oanh