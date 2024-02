Celine Dion nghĩ gì khi bị Taylor Swift coi thường

TPO - Theo nguồn tin, mục đích của Celine Dion khi xuất hiện tại Grammy 2024 là để chứng tỏ căn bệnh mà cô mắc phải không phải bản án tử hình. Đó là lý do cô không bối rối trước sự lạnh nhạt của Taylor Swift.

Sự xuất hiện của Celine Dion tại Crypto.com Arena vào tối 4/2 để trao giải thưởng cuối cùng và quan trọng nhất, Album của năm, là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 66. Trước đó, diva sinh năm 1968 gần như đóng băng mọi hoạt động giải trí để chiến đấu với hội chứng Stiff-Person (hội chứng cứng người), bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp và không thể chữa khỏi khiến người bệnh không thể đi lại được.

Màn tái xuất đầy bất ngờ tưởng chừng là niềm vui đối với showbiz nhưng phút chốc lại gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Taylor được Celine Dion xướng tên. “Công chúa nhạc đồng quê” với biểu cảm vỡ òa lên sân khấu. Cô ôm Jack Antonoff và Lana Del Rey để chia sẻ niềm vui nhưng không hề nhìn Celine khi nhận kèn vàng từ tay tiền bối. Hành động này khiến Taylor mất điểm nghiêm trọng. Cư dân mạng chỉ trích cô coi thường và vô lễ với một biểu tượng âm nhạc đình đám.

Tuy nhiên, nguồn tin riêng của Page Six khẳng định ngôi sao My Heart Will Go On không bận lòng về việc đó.

“Tôi không nghĩ Celine quan tâm. Sau đó, họ đã nói chuyện với nhau. Celine đã rất duyên dáng và hạnh phúc khi có mặt ở đó. Tất nhiên, điều đúng đắn là Taylor phải có ý thức về sự hiện diện của cô ấy, giống như Adele đã làm cách đây nhiều năm”, người trong cuộc nói.

Theo Page Six, khi Celine Dion trao giải Bài hát của năm cho Adele vào năm 2017, hai nữ ca sĩ ôm nhau nồng ấm. Chủ nhân hit Someone Like You thậm chí còn đưa tay ra hiệu “tôi không xứng đáng” với Celine Dion.

Ở hậu trường Grammy 2024, không giống như Taylor trên sân khấu, những ngôi sao khác thể hiện sự nhiệt tình và kính trọng với Celine. Họ tìm đến phòng thay đồ của diva để nói chuyện. Cô còn hát nghêu ngao với Steve Wonder và tán dóc cùng Oprah Winfrey.

“Cô ấy muốn cho mọi người thấy cô ấy vẫn ổn. Cô ấy có những ngày tốt và những ngày tồi tệ. Căn bệnh gây đau đớn nhưng không phải bản án tử hình. Rõ ràng cô ấy có khả năng làm được mọi việc và cô ấy muốn cho mọi người thấy mình đã trở lại. Cô ấy trông thật tuyệt vời. Hy vọng là cô ấy có thể biểu diễn trở lại”, nguồn tin chia sẻ.

Celine bay từ nhà ở Las Vegas đến Los Angeles cùng đội của mình, bao gồm nhà tạo mẫu Jay Roach, vào tối 4/2. Họ hạ cánh lúc 19h (theo giờ Thái Bình Dương). Sau đó, cô được con trai René-Charles Angélil (23 tuổi) hộ tống lên sân khấu để trao giải thưởng cho Taylor và rời đi vào 21h30.

Vài ngày trước đó, nữ ca sĩ thông báo sắp phát hành phim tài liệu I Am: Celine Dion, được phát trực tuyến trên Amazon Prime Video. Do nhà làm phim được đề cử giải Oscar Irene Taylor đạo diễn, bộ phim sẽ mang đến cho người hâm mộ cái nhìn sâu sắc về cuộc đời của nữ ca sĩ sau khi cô được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người. Ngày ra mắt vẫn chưa được tiết lộ.

Tú Oanh