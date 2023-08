Không có loại thuốc nào điều trị được bệnh của Celine Dion

TPO - Chị gái Celine Dion cho biết diva 55 tuổi phải vật lộn để tìm cách điều trị cho hội chứng cứng người mà bà mắc phải.

Trong cuộc phỏng vấn với Le Journal de Montreal ngày 3/8, Claudette Dion (75 tuổi), chị gái Celine Dion, tiết lộ dù làm việc với các nhà nghiên cứu hàng đầu, sức khỏe của ngôi sao My Heart Will Go On không được cải thiện nhiều.

“Chúng tôi không thể tìm ra bất kỳ loại thuốc nào hiệu quả, nhưng có hy vọng là điều quan trọng”, bà Claudette nói.

Celine Dion thông báo được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người trên mạng xã hội vào năm 2022.

Do điều trị không khả quan, ngày 26/5, nữ ca sĩ buộc phải hủy bỏ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage World Tour sau nhiều lần trì hoãn.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, hội chứng cứng người là loại rối loạn thần kinh tiến triển, hiếm gặp có thể gây ra các cơ cứng ở thân, cánh tay và chân. Tỷ lệ mắc bệnh là 1/1.000.000 người.

Trong trường hợp của Celine, căn bệnh quái ác khiến các cơ cứng đơ, co thắt, thậm chí thường xuyên bị ngã.

Claudette nhấn mạnh việc em gái hủy chuyến lưu diễn là cần thiết nếu muốn có cơ hội phục hồi.

“Tôi nghĩ con bé cần nghỉ ngơi. Con bé luôn vượt lên trên tất cả, luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất và đứng đầu trong trò chơi của mình. Đến một lúc nào đó, trái tim và cơ thể cố cảnh báo bạn điều gì đó. Điều quan trọng là phải lắng nghe nó”, chị gái chia sẻ với hàm ý Celine làm việc quá sức.

Sau khi Celine bị bệnh, Linda Dion (64 tuổi), người chị gái khác, chuyển đến nhà diva 6X ở Las Vegas (Mỹ) để chăm sóc cho em gái, cũng như các cháu René-Charles, Eddy và Nelson.

Bà Claudette nói thêm theo cập nhật từ bà Linda, Celine đang tích cực điều trị và lắng nghe các chuyên gia hàng đầu về căn bệnh hiếm gặp nhiều nhất có thể.

Dù tình trạng của chủ nhân hit The Power Of Love không được cải thiện, gia đình vẫn giữ niềm tin mọi thứ sẽ tốt hơn.

Vài tháng trước, trong tuyên bố hủy chuyến lưu diễn, Celine hứa với người hâm mộ không bỏ cuộc và cố gắng hết sức để được trở lại với công việc, sân khấu.

Tuy nhiên, tính đến hiện tại, không ai dám chắc liệu Celine có thể biểu diễn trở lại hay không.

Tú Oanh