Lizzo bị nhiều người kiện vì sở thích bệnh hoạn trong khu đèn đỏ

TPO - Ba vũ công đệ đơn kiện Lizzo với cáo buộc ép họ tham gia các buổi biểu diễn tình dục bệnh hoạn và sa thải chỉ vì tăng cân.

Ngày 1/8, ba vũ công Arianna Davis, Crystal Williams và Noelle Rodriguez cùng nộp đơn kiện lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles (Mỹ) chống lại Lizzo. Các nguyên đơn cáo buộc nữ ca sĩ thắng giải Grammy – cùng với công ty sản xuất âm nhạc Big Grrrl Big Touring và đội trưởng nhóm nhảy Shirlene Quigley – tạo ra môi trường làm việc tình dục hóa và không thoải mái.

Trong đơn kiện, bộ ba tuyên bố Lizzo gây áp lực buộc Davis phải làm những hành động ghê tởm trong chuyến lưu diễn ở Amsterdam (Hà Lan) vào tháng 2/2023.

Các nguyên đơn kể sau buổi hòa nhạc, Lizzo mời ê kíp đi chơi đêm. Cuộc vui kết thúc ở khu đèn đỏ của thành phố, nơi nổi tiếng với các nhà hát, cửa hàng tình dục và câu lạc bộ khỏa thân.

Trong suốt quá trình xem biểu diễn khỏa thân, Lizzo bị tố yêu cầu nhân viên thay phiên nhau chạm vào cơ thể khỏa thân những người làm việc ở quán bar, bắt đồ chơi tình dục qua sử dụng, thậm chí ăn chuối trong tình cảnh khó nói.

“Sau đó, Lizzo chuyển sự chú ý sang cô Davis và bắt đầu gây áp lực buộc cô Davis phải chạm vào ngực một phụ nữ khỏa thân”, đơn kiện viết.

Nguyên đơn nhấn mạnh Davis có 3 lần cho biết không muốn chạm vào cơ thể người khác nhưng Lizzo vừa dụ dỗ vừa ép buộc cô làm theo.

Chủ nhân hit Good as Hell cũng bị cáo buộc kêu gọi một vệ sĩ lên sân khấu để cô kéo quần xuống, dùng roi quất vào người đồng thời hét lên: “Cởi ra!”.

“Các nguyên đơn sửng sốt trước cách Lizzo thiếu tôn trọng quyền tự chủ về thân thể của nhân viên và những người chung quanh, đặc biệt là trước sự chứng kiến của nhiều người”, trích đơn kiện.

Ở những đoạn khác trong đơn kiện, Davis tố Lizzo và biên đạo múa Tanisha Scott cắt suất diễn chỉ vì tăng cân vào tháng 4. Theo Davis, định kiến trong nghề thường đánh đồng vũ công tăng cân với việc người đó lười biếng và không giữ được phong độ biểu diễn.

Trong khi đó, Wiliam bức xúc vì bị đuổi việc vào cuối tháng 4 với cái cớ “cắt giảm ngân sách” nhưng sự thật không phải vậy. Một tuần trước đó, Wiliam lên tiếng trong cuộc họp để phản đối Lizzo cáo buộc vô căn cứ các vũ công uống rượu trước buổi biểu diễn.

Davis tuyên bố vài tuần sau đó cô cũng bị sa thải vì ghi âm cuộc họp mà Lizzo không hề hay biết.

“Lizzo trở nên giận dữ, văng tục với nhóm vũ công và nói rằng cô ấy sẽ đi quanh phòng, tra rõ từng người một cho đến khi ai đó nói với Lizzo ai đã ghi âm”, đơn kiện viết.

Không chấp nhận được việc Lizzo mắng mỏ Davis, Rodriquez chủ động bỏ việc. Cô suýt bị Lizzo đánh nếu như không có các vũ công khác can thiệp. Cuối cùng, nữ ca sĩ rời khỏi phòng, không quên giơ hai ngón tay giữa lên và hét: “Tạm biệt, con khốn!”.

Đơn kiện liệt kê loạt cáo buộc dành cho Lizzo, Shirlene Quigley và Grrrl Big Touring gồm: Tạo ra môi trường làm việc thù địch, quấy rối tình dục, xúc phạm tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử với người khuyết tật và không ngăn chặn hoặc khắc phục hành vi quấy rối.

Các nguyên đơn kiện đòi bồi thường những thiệt hại mà họ phải gánh chịu do tổn thương tinh thần, bị đối xử tàn tệ và mất việc làm, cũng như phí luật sư. Tuy nhiên, không có số tiền cụ thể được đưa ra.

“Bản chất ngoài sức tưởng tượng trong cách Lizzo và đội ngũ quản lý của cô ta đối xử với những người biểu diễn cùng dường như đi ngược lại với những gì Lizzo thể hiện trước công chúng. Trong không gian riêng tư, cô ta miệt thị ngoại hình các vũ công và hạ thấp họ theo cách khiến họ hoàn toàn mất tinh thần”, Ron Zambrano, luật sư nguyên đơn, nói trước báo chí.

Người đại diện cho Lizzo chưa bình luận gì về vụ kiện. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi ba vũ công tố cáo bị Lizzo đối xử tồi tệ, ba nhân viên cũ khác từng làm việc nàng béo 35 tuổi lên tiếng ủng hộ các nguyên đơn và tuyên bố cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Vũ công Courtney Hollinquest viết trên Instagram Story: “Để làm rõ, tôi không phải một phần của vụ kiện. Nhưng tôi cũng có trải nghiệm khủng khiếp trong thời gian làm việc ở đó. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vũ công dũng cảm đưa vụ việc ra ánh sáng”.

Quinn Whitney Wilson, cựu giám đốc sáng tạo của Lizzo, chụp ảnh màn hình bài đăng trên trang cá nhân Hollinquest, kèm chú thích: “Tôi không còn ở trong thế giới đó khoảng 3 năm, vì cùng một lý do. Tôi hoan nghênh sự dũng cảm của các vũ công khi đưa điều này ra ánh sáng. Tôi đau lòng một phần do trải nghiệm riêng của bản thân”.

Đạo diễn Sophia Nahil Allison nhớ lại năm 2019, cô nhận lời theo chân Lizzo để làm một bộ phim tài liệu. Nhưng cô từ bỏ sau khoảng 2 tuần tiếp xúc. Cô tố bị đối xử thiếu tôn trọng, còn lên án Lizzo tự xem mình là trung tâm, kiêu ngạo và độc ác.

Lizzo, tên thật là Melissa Viviane Jefferson (SN 1988), là ca sĩ Mỹ nổi tiếng. Cô sở hữu nhiều bản hit như Good as Hell, Cuz I Love You, Be Loved, Truth Hurts, Special, Grrrls, About Damn Time… Trong sự nghiệp âm nhạc, cô thắng 3 giải Grammy vào năm 2020 và 2023.

Ngoài ca hát, Lizzo còn là nguồn cảm hứng cho phụ nữ ngoại cỡ tự tin hơn vào ngoại hình “lệch chuẩn”.

Tú Oanh