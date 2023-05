Celine Dion khốn đốn vì bệnh tật

TPO - Sau nhiều lần trì hoãn, Celine Dion quyết định hủy bỏ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Courage World Tour" do bệnh tình chưa được cải thiện.

Ngày 26/5, Celine Dion thông báo trên Instagram sau nhiều lần trì hoãn, buộc phải hủy bỏ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới do sức khoẻ không cho phép.

“Chúng tôi vô cùng thất vọng khi phải thông báo về việc hủy bỏ Courage World Tour. Tôi rất xin lỗi vì làm các bạn thất vọng một lần nữa. Tôi đang cố gắng hết mình để phục hồi sức khỏe của mình, nhưng việc đi lưu diễn có thể rất khó khăn ngay cả khi sung sức 100%. Thật không công bằng với các bạn khi tiếp tục hoãn các buổi biểu diễn. Mặc dù điều đó khiến tôi đau lòng nhưng tốt nhất là chúng ta nên hủy bỏ mọi thứ ngay bây giờ cho đến khi tôi thực sự sẵn sàng trở lại sân khấu. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi không bỏ cuộc và tôi nóng lòng được gặp lại các bạn”, divo 55 tuổi viết.

Cùng với những lời gửi gắm đến người hâm mộ, thông báo liệt kê danh sách đầy đủ các show diễn bị huỷ bỏ ở Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Ba Lan và Vương quốc Anh.

Courage World Tour bắt đầu vào năm 2019 và tiến hành được 52 buổi biểu diễn trước khi đại dịch COVID-19 buộc giọng ca My Heart Will Go On phải hoãn phần còn lại. Đây là chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên của Celine Dion trong gần một thập kỷ và là chuyến đầu tiên không có chồng kiêm quản lý của bà, René Angélil, đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2016.

Sau đó, ngôi sao thắng giải Grammy tiếp tục hoãn nhiều show diễn hơn sau khi chia sẻ công khai rằng bà được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người.

Cuối năm 2022, nữ ca sĩ thông báo về bệnh tình trong một video Instagram đẫm nước mắt. Bà tiết lộ bác sĩ chẩn đoán bà mắc hội chứng cứng người - chứng rối loạn thần kinh rất hiếm gặp với tỷ lệ 1/1.000.000 người mắc phải.

“Như các bạn đã biết, tôi luôn là một cuốn sách mở. Trước đây, tôi chưa sẵn sàng để nói bất cứ điều gì nhưng giờ tôi đã sẵn sàng. Tôi đã phải đối phó với các vấn đề về sức khỏe trong một thời gian dài và thật khó khăn cho tôi khi đối mặt với những thách thức của mình cũng như nói về mọi thứ mà tôi đã trải qua”, bà nói.

Theo RareDiseases.org, hội chứng cứng người (SPS) là rối loạn thần kinh mắc phải hiếm gặp, với đặc trưng là tình trạng cứng cơ tăng dần lên và các đợt co thắt cơ đau đớn lặp đi lặp lại.

Nếu không được điều trị, các triệu chứng SPS có thể nghiêm trọng đến mức làm suy yếu đáng kể khả năng đi lại và thực hiện các công việc hàng ngày của người bệnh.

“Mặc dù chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về tình trạng hiếm gặp này, nhưng hiện tại chúng tôi biết đây là nguyên nhân gây ra tất cả cơn co thắt mà tôi đang gặp phải. Thật không may, những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của tôi, đôi khi gây khó khăn khi đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách quen thuộc”, nữ danh ca giải thích.

Nhà báo Scott Roeben của Vegas nói với Page Six mọi người kháo nhau Celine sẽ vắng mặt trên sân khấu biểu diễn trực tiếp trong một thời gian, thậm chí có thể không bao giờ trở lại.

Tú Oanh