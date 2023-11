Celine Dion lộ diện giữa thông tin không thể đi lại vì bệnh hiếm gặp

TPO - Sự xuất hiện của Celine Dion tại trận đấu khúc côn cầu ở Las Vegas đã dập tắt những đồn đoán rằng diva 55 tuổi không thể đi lại được, phải cần đến xe lăn do hội chứng cứng người.

Daily Mail đưa tin Celine Dion tham dự trận đấu khúc côn cầu giữa Montreal Canadaiens và Vegas Golden Knights ở Las Vegas, tiểu bang Nevada, Mỹ, vào tối 30/10. Đây là lần đầu tiên diva 55 tuổi tham dự một sự kiện công khai sau hơn ba năm. Đi cùng bà có con trai lớn René-Charles (22 tuổi) và cặp song sinh Nelson – Eddy (13 tuổi).

Chantal Machabée, phó chủ tịch truyền thông khúc côn cầu của Montreal, chia sẻ video về cuộc gặp với biểu tượng âm nhạc lên Instagram, kèm chú thích: “Một chuyến thăm tuyệt vời đến trận đấu của chúng tôi ở Vegas. Cảm ơn Celine Dion vì sự hào phóng của bà. Cả đội rất vui được gặp bà và gia đình”.

Trong video, giọng ca My Heart Will Go On mặc trang phục phong cách thể thao năng động, tươi tắn chào hỏi các cầu thủ và người hâm mộ sau trận đấu. Các cử động cơ thể của Celine Dion linh hoạt, tinh thần tốt.

Màn tái xuất dập tắt những đồn đoán rằng bệnh tình của nữ danh ca ngày càng nghiêm trọng. Vào tháng 9, cộng đồng mạng xôn xao trước video YouTube có tựa đề “Gia đình Celine Dion tiết lộ cô ấy sắp chết như thế nào?”. Trong đó, một người kể chuyện không rõ danh tính cho biết hội chứng người cứng (SPS) của nữ ca sĩ phát triển rất nhanh. Video sau đó được đăng lại trên TikTok và nhận được hơn 430.000 lượt xem. Nó khiến càng nhiều người tin vào tin đồn ngôi sao thắng giải Grammy di chuyển khó khăn, phải cần sự hỗ trợ của xe lăn.

Trong lúc cư dân mạng hoang mang, chị gái nữ ca sĩ, Claudette Dion, bác bỏ tin đồn trên trang web tiếng Pháp showbizz.net.

“Tôi biết về mặt tinh thần, cô ấy mạnh mẽ. Cô ấy không hề chán nản chút nào. Cô ấy thực sự có niềm vui sống. Chúng tôi sẽ vượt qua chuyện này. Tại sao họ nói cô ấy ngồi xe lăn? Tại sao họ lại nói cô ấy bị ung thư? Tại sao các vị lại bịa đặt câu chuyện?”, bà Claudette bức xúc.

Dựa trên video mới nhất về Celine Dion, giọng ca I’m Alive không giống người đang sa sút sức khỏe. Bà trông nhiều năng lượng, cũng không có vẻ gì gặp khó khăn trong việc đi lại.

Đông đảo người hâm mộ bày tỏ vui mừng khi thấy thần tượng phục hồi tốt. Họ hy vọng bà sớm đạt được trạng thái sức khỏe lý tưởng để trở lại sân khấu. Vào tháng 5, vì căn bệnh hiếm gặp SPS, Celine buộc phải hủy bỏ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage World Tour. Bà cũng trở nên kín tiếng sau khi thông báo bị chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1/1.000.000 vào cuối năm 2022. Kể từ cuối năm 2021, bà chưa tham gia buổi biểu diễn nào do sức khỏe không đảm bảo.

Tú Oanh