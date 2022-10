Bạn trẻ nhập vai như diễn viên chuyên nghiệp tại Hội thi tuyên truyền viên bảo vệ Tổ quốc

TPO - Chiều 30/10, tại An Giang, Ban Thanh niên quân đội, Cục Chính trị - Quân khu 9, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi tuyên truyền viên trẻ với chủ đề “Tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”. Ngày hội thu hút sự tham dự của gần 1.000 học sinh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên.