Ca sĩ Đức Phúc mang đến không khí bùng nổ với học sinh Đà Lạt

Ngày 30/10, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phát động chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” và ra mắt ứng dụng (App) “Hướng nghiệp – Lead With Lof” dành cho khối học sinh THCS.

Dự lễ phát động có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Ca sĩ Đức Phúc là đại sứ của chương trình đã mang đến không khí bùng nổ, vui tươi cho các em học sinh Đà Lạt, tại lễ phát động, sáng 30/10.

Phát biểu tại lễ phát động, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, đây là một chương trình ý nghĩa có sức hấp dẫn và giá trị giáo dục, định hướng cao đối với các em học sinh.

Theo chị Trang, “Lead” mang ý nghĩa luôn dẫn dắt bản thân phát triển bằng những động lực tốt đẹp, nỗ lực lao động trong học tập đem lại thành quả vì con người và môi trường. “Lof” là cách gọi gần gũi với thế hệ gen Z thay cho từ “Love” — tình yêu thương.

Để chương trình được triển khai hiệu quả, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, chị Trang bày tỏ mong muốn các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách Đội, các bậc cha mẹ cần tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được vui chơi, học tập, trải nghiệm, rèn luyện và định hướng nghề nghiệp cho tương lai.

Dịp này, chị Trang cũng đề nghị Hội đồng Đội các cấp chủ động triển khai chương trình tại địa phương cho phù hợp; hướng dẫn, chỉ đạo 100% các Liên đội trường THCS thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch. Bên cạnh đó, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, tuyên dương những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong thực hiện chương trình để nhân rộng tại địa phương.

Tại chương trình, Hội đồng Đội T.Ư ra mắt ứng dụng “Hướng nghiệp - Lead With Lof” là một ứng dụng dành riêng cho các em học sinh các trường THCS. Bà Đặng Phạm Minh Loan - TGĐ Công ty Sữa quốc tế IDP, đơn vị đồng hành cùng chương trình chia sẻ, ứng dụng hướng nghiệp Lead With Lof là công cụ để hiện thực hóa giá trị hành động. Với ứng dụng này, ngay cả các em học sinh ở cuối cấp 2 đã có thể tham gia vào quá trình tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp, nhờ đó các em có thời gian thử và sai trước khi có những lựa chọn đúng đắn ở năm cấp 3 và đại học.

Khi sử dụng ứng dụng hướng nghiệp LWL, các em có thể tìm hiểu về các ngành nghề cụ thể từ kho dữ liệu rất phong phú và chi tiết. “Quan trọng hơn, qua bộ câu hỏi trắc nghiệm hướng nghiệp Hollan Code các em có thể tìm hiểu sở trường, sở thích và năng lực của chính bản thân mình sẽ phù hợp với ngành nghề nào, giúp các em thuận lợi nhất trong việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai, bà Loan cho hay.

Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” do T.Ư Đoàn phối hợp với thương hiệu Lof Malto - Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) triển khai.

Với chủ đề "Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai - Lead With Lof", lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc, chương trình mang đến chuỗi các hoạt động thú vị, bổ ích cho các em học sinh: ra mắt ứng dụng hướng nghiệp; cuộc thi tranh biện "Lead with Lof scholar cup"; sân chơi đồng diễn Flashmob "Lead With Lof Flashmob”, ngày hội "Lead with Lof"…