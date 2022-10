TPO - Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” giúp học sinh sống biết ơn và trách nhiệm; sống khát vọng và hạnh phúc; sống yêu thương và chia sẻ; sống bản lĩnh và kỷ luật; sống khỏe mạnh và an toàn. Hiện chương trình đã xây dựng dữ liệu và triển khai ứng dụng hướng nghiệp cho học sinh.

T.Ư Đoàn phối hợp với thương hiệu Lof Malto - Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) triển khai chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” dành cho học sinh các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước với chủ đề “Lead with Lof - “Để yêu thương dẫn dắt tương lai”.

Đã xây dựng dữ liệu và triển khai ứng dụng hướng nghiệp cho học sinh

Trao đổi tại buổi gặp mặt báo chí, sáng 25/10, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, chương trình góp phần xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên, học sinh “vừa hồng, vừa chuyên”. Với việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tổ chức các sân chơi về trí tuệ cũng như các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao để cho các em học sinh có điều kiện phát triển toàn diện hơn.

Anh Triết cho biết, hiện chương trình đã xây dựng dữ liệu và triển khai ứng dụng hướng nghiệp nhằm giúp các em có cầu nối để tư duy và có những khởi đầu tìm hiểu về đam mê, sở trường, năng lực, nhu cầu của bản thân và xã hội. Từ đó, giúp các em sớm xác định các lĩnh vực nghề nghiệp cần quan tâm, có định hướng rõ hơn làm cơ sở cho sự lựa chọn các ngành nghề phù hợp trong tương lai.

“Chương trình Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai”, là môi trường giúp các em học sinh được giáo dục và rèn luyện để các em sống biết ơn và trách nhiệm; sống khát vọng và hạnh phúc; sống yêu thương và chia sẻ; sống bản lĩnh và kỷ luật; sống khỏe mạnh và an toàn. Chương trình triển khai hiệu quả, thiết thực, sẽ mang lại giá trị cho cộng đồng”, anh Triết cho hay.

Bà Đặng Phạm Minh Loan, Tổng giám đốc Công ty CP Sữa quốc tế IDP, đại diện nhà tài trợ chia sẻ, nội dung và thông điệp của chương trình với chủ đề Lead with Lof xoay quanh hai giá trị cốt lõi về tinh thần và hành động, nhằm mục tiêu xây dựng một thế hệ hạnh phúc và cùng góp phần xây dựng đất nước hưng thịnh.

“Mong muốn của chúng tôi là xây dựng được những chương trình vừa mang tính giải trí lành mạnh và giáo dục để ngày càng có nhiều người xem và dần dần đạt được mục tiêu giáo dục”, bà Loan nói.

4 hoạt động chính của chuỗi chương trình

Chương trình diễn ra với 4 hoạt động chính, gồm: các hoạt động hướng nghiệp; cuộc thi nhảy “Lead with Lof dance festival” và cuộc thi tranh biện "Lead with lof scholar cup" và Ngày hội Học sinh 3 tốt - Khát vọng tuổi trẻ “Lead with Lof”.

Theo đó, các hoạt động hướng nghiệp được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: xây dựng hệ thống ứng dụng “Hướng nghiệp LWL” dành cho học sinh. Giai đoạn 2: tập huấn cho cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành đoàn. Giai đoạn 3: triển khai đồng loạt chương trình tới các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Cuộc thi nhảy “Lead with Lof dance festival”, diễn ra từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023; dành cho học sinh các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cả nước. Thông qua các ca từ bài hát của chương trình, lan tỏa trong các em và tới cộng đồng những giá trị nhân văn, ý nghĩa tốt đẹp về lòng biết ơn, sự yêu thương, tư duy tích cực, sự nỗ lực học tập và lao động vốn là những giá trị nền tảng cốt lõi của tương lai thành công và hạnh phúc.

Các thí sinh tham gia thi nhảy các thể loại: Flashmob, Dance Cover, Shuffle Dance, Hiphop, Popping, Krumping để biểu diễn trên nền nhạc do Ban Tổ chức cung cấp.

Cuộc thi gồm 4 vòng: vòng nhận bài (tại địa chỉ: lwl.dance.doanthanhnien.vn hoặc lwldance.doanthanhnien.vn); vòng bình chọn và sơ loại; vòng cấp tỉnh, vòng khu vực và vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 7/5/2023.

Cuộc thi tranh biện "Lead with lof scholar cup" với chủ đề: “Gen Z – Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai” được tổ chức bao gồm các nội dung thi hùng biện và tranh biện với sự tham gia của đông đảo các bạn học sinh.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023; dành cho học sinh các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Các thí sinh đăng ký theo đội với ít nhất 1 thành viên. Thời gian nhận bài dự thi: từ 09h00 ngày 25/10 đến 23h59 ngày 31/12/2022.

Các đội dự thi bằng hình thức thuyết trình một đề tài cụ thể liên quan đến chủ đề của cuộc thi. Cuộc thi gồm 5 vòng: vòng bình chọn; vòng cấp tỉnh; vòng cấp cụm; vòng cấp khu vực và vòng chung kết toàn quốc, dự kiến ngày 7/5/2023.

Ngày hội Học sinh 3 tốt - Khát vọng tuổi trẻ “Lead with Lof” diễn ra từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2023.

Ban tổ chức sẽ triển khai 10 ngày hội giao lưu tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Ngày hội sẽ diễn ra tại một số tỉnh thành, địa phương trọng điểm trên khắp cả nước và xuyên suốt năm học. Tại ngày hội, các em học sinh có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các tấm gương thành đạt, giàu mơ ước, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống;…