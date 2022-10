Vì sự phát triển của thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia

TPO - “Tôi tin tưởng rằng, thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở ra lịch sử, cơ hội mới cho Hội LHTN, thanh niên hai nước vì sự phát triển của thanh niên hai nước và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hợp tác của hai nước chúng ta ”, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Ngày 24/10, tại Hà Nội, diễn ra hội đàm giữa anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và anh Hun Many, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ trẻ Campuchia, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia và ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia giai đoạn 2022 - 2027.

Mở ra lịch sử cho thanh niên hai nước

Mở đầu hội đàm, thay mặt T.Ư Hội LHTN Việt Nam và tuổi trẻ Việt Nam, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ niềm vui mừng chào đón đoàn đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào đúng dịp hai nước Việt Nam - Campuchia long trọng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. “Tôi rất vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam sau một thời gian các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn trực tiếp giữa hai tổ chức Hội bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19." Anh Lương bày tỏ việc gặp lại anh Hun Many và một số thành viên trong đoàn “như gặp anh em thân thiết” và mong muốn những lần sau gặp lại “càng thắm thiết tình anh em hơn”.

Anh Lương thông tin một số kết quả nổi bật của Hội LHTN Việt Nam trong thời gian qua, trong đó, có chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi. Theo anh Lương, đây là một chương trình mang dấu ấn của Hội LHTN Việt Nam nhằm khơi dậy tình yêu đất nước và khát vọng cống hiến xây dựng quê hương.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia trong 5 năm tới, anh Nguyễn Ngọc Lương đề xuất, hai bên tăng cường các hoạt động phối hợp có chiều sâu, thiết thực, ý nghĩa, hoạt động mới phù hợp thanh niên mỗi nước. Anh Lương cho rằng, để làm được điều này, cần chọn vấn đề thiết thực; quy mô, đối tượng, lĩnh vực, địa bàn thanh niên ngày càng mở rộng.

Anh Lương cho rằng, thỏa thuận hợp tác thực hiện thành công hay không, trước hết phụ thuộc vào quyết tâm chính trị cao của Hội LHTN mỗi nước và cá nhân Chủ tịch Hội; đồng thời, ý nghĩa, nội dung của nội dung ký kết phải được phổ biến rộng rãi đến mỗi bạn thanh niên và chính các bạn là chủ thể chính tham gia trực tiếp vào các hoạt động phối hợp này một cách thiết thực nhất.

“Tôi tin tưởng rằng, thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở ra lịch sử, cơ hội mới cho Hội LHTN, thanh niên hai nước vì sự phát triển của thanh niên hai nước và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hợp tác của hai nước chúng ta”, anh Lương nói.

Anh Hun Many thể hiện sự đồng tình nhất trí cao với những nội dung trao đổi, chia sẻ của anh Lương tại buổi hội đàm. Bày tỏ tình cảm, sự tin tưởng cũng như đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp của thanh niên hai nước thời gian qua, anh Hun Many đồng tình, nhất trí cao với những chia sẻ, đề xuất của anh Nguyễn Ngọc Lương. Anh Hun Many bày tỏ mong muốn, thỏa thuận hợp tác đi vào thực tiễn đạt hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho tổ chức Hội và thanh niên hai nước, đặc biệt thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh giáp biên giới.

Bên cạnh đó, anh Hun Many cũng đề xuất bên cạnh thúc đẩy hợp tác thanh niên hai nước cần quan tâm hợp tác giữa thiếu nhi hai nước.

Hợp tác đi vào chiều sâu, đa dạng hóa các nội dung, lĩnh vực

Trong khuôn khổ hội đàm, Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 – 2027. Thỏa thuận nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia, góp phần thúc đẩy mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Theo bản thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ thúc đẩy giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn. Hằng năm, hai bên luân phiên tổ chức các hoạt động: trao đổi đoàn cấp cao thăm nước đối tác, tổ chức gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước, cử các đoàn đại biểu thanh niên tham dự những hoạt động quan trọng trong đời sống chính trị của hai Đảng, hai Hội và tuổi trẻ hai nước; tổ chức các chương trình hội đàm, hội nghị, tọa đàm, chương trình giao lưu trực tuyến và các cuộc thi phù hợp với điều kiện thực tế.

Hai bên tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục thiết thực đối với thanh thiếu nhi hai nước về mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam – Campuchia và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các tổ chức thanh niên hai nước thông qua các hoạt động cụ thể. Trong đó, tận dụng các phương tiện truyền thông hiện đại như các nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội, các trang thông tin điện tử website, Facebook để đẩy mạnh tuyên truyền.

Hai bên phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thanh niên; trao đổi cán bộ làm công tác thanh niên sang học tập, làm việc có thời hạn tại tổ chức Hội mỗi nước để học tập, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác thanh niên.

Hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, đa dạng hoá các nội dung, lĩnh vực hợp tác, bao gồm chính sách thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, truyền thông, khởi nghiệp sáng tạo giữa các doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ, đội ngũ y bác sĩ trẻ, nhà báo trẻ của hai nước.

Hai bên khuyến khích và tạo điều kiện để các đơn vị và tổ chức thanh niên các cấp của hai nước tăng cường quan hệ hợp tác thông qua: trao đổi các đoàn nghiên cứu về công tác thanh niên; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động tham quan, du lịch, tìm hiểu văn hóa tại nước đối tác.

Đặc biệt, hai bên phối hợp chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu thanh niên, hỗ trợ nhau tại các địa phương kết nghĩa, giáp biên.

Bên cạnh đó, hai bên tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tại mỗi nước nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các hoạt động giao lưu thanh niên trong khuôn khổ các cơ chế đa phương, tiểu vùng như: diễn đàn Tam giác phát triển CLV (Campuchia - Lào - Việt Nam), ASEAN và ASEAN+, Diễn đàn Thanh niên các nước tiểu vùng sông Mê Kông và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới.