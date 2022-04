Bản tin Hình sự: Người phụ nữ bị chồng rạch mặt vì đòi ly hôn

TPO - TIN NÓNG ngày 6/4: Cảnh giác thủ đoạn tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đồng phạm đối diện mức án nào? Người phụ nữ bị chồng rạch mặt vì đòi ly hôn...

Viện KSND TP Ngã Bảy (Hậu Giang) đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Hà Huy Linh (SN 1984) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, do có mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân, nên Linh và chị Y (SN 2000), làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, trên đường chị Y đi photo các giấy tờ liên quan thì bị Linh điều khiển xe máy tông vào, khiến cả 2 ngã xuống đường. Sau đó, Linh dùng tay đánh nhiều lần vào vùng mặt, đầu chị Y, rồi dùng mảnh thủy tinh rạch vào vùng mặt của chị Y, khiến chị này bị tổn hại 13% sức khỏe. (Xem chi tiết)

Công an Hậu Giang vừa khởi tố L.N.D (19 tuổi, Đồng Nai) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, D kết bạn Facebook với một cô gái 17 tuổi và trong quá trình nhắn tin qua lại, nạn nhân nảy sinh tình cảm với D nên đã thực hiện các cuộc gọi video với các hình ảnh nhạy cảm. Thấy vậy, D lưu lại các video trên, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền cho mình, nếu không sẽ phát tán các video, hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. (Xem chi tiết)

Công an thị trấn Long Thành (Đồng Nai) đang điều tra vụ việc 1 người đàn ông đi xe máy qua khu vực chợ đêm Long Thành, thì bất ngờ bị 2 đối tượng lao tới dùng rựa chém tới tấp. Thậm chí, 1 người đi qua đó cũng bị 2 kẻ côn đồ kia xông tới truy sát. Đã có nhiều tiếng nổ giống tiếng súng. Vụ việc khiến 1 người bị chém thương tích. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 6 đồng phạm bị Bộ Công an bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) cho rằng, ông Dũng và đồng phạm sẽ đối mặt khung phạt cao nhất là tù chung thân nếu có dấu hiệu chiếm đoạt của nhà đầu tư 500 triệu đồng trở lên. Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 7/2021 - 3/2022, ông Dũng và các cá nhân tại Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty con phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. (Xem chi tiết)

Sáng 6/4, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc. HĐXX tập trung xét hỏi bị cáo Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Lê Văn Dẽ (cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh) liên quan dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung. Tại tòa, ông Vinh không thừa nhận cáo buộc của VKS, đồng thời cho rằng việc ký các quyết định liên quan đến dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, là do “kế thừa sai sót của nhiệm kỳ trước”. (Xem chi tiết)

Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, Hưng Yên) - Đội trưởng Đội thu phí tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam VECE) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan đến vụ án nhận tiền cho xe quá khổ quá tải lưu thông vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Xem chi tiết)

Công an An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Tiểu My (41 tuổi) và Vũ Thái An (34 tuổi), về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, An lợi dụng việc mình là Phó trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ, kiêm nhiệm thủ quỹ tại Agribank, đã giúp cho My (cũng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ, phụ trách kiểm soát giao dịch) lấy 2 tỷ đồng trong kho quỹ của ngân hàng để đưa cho một người bạn nạp tiền vào tài khoản, rồi chuyển lại cho An, để An chuyển cho My. (Xem chi tiết)