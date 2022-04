Bản tin Hình sự: Gã đàn ông thảm sát cả nhà người tình rồi tự tử

TPO - TIN NÓNG ngày 5/4: Đối tượng sát hại dân quân tự vệ ở TPHCM đầu thú; Gã đàn ông thảm sát cả nhà người tình rồi tự tử; Bắt kẻ đâm chết em họ vì mâu thuẫn nhỏ...

Từ vuông tôm về nhà, ông Trần Văn Hường (66 tuổi) phát hiện vợ là bà Nguyễn Ngọc X (58 tuổi), con gái là Trần Thị Mộng T (33 tuổi) và cháu ngoại Phan Mạnh T (6 tuổi) đã tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu ở nhà sau. Sau đó, công an Cà Mau xác định N.H.L (33 tuổi, người sống như vợ chồng với chị Mộng T) là nghi can của vụ sát hại 3 nạn nhân vừa nêu. Tuy nhiên, nghi can này có dấu hiệu tự sát và bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Minh Luân (25 tuổi) quay clip “Cho đất ăn tiền” rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok ở huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu), gây phản cảm, làm việc với công an Luân cho biết làm vậy nhằm mục đích câu view, để tăng tương tác trên trang cá nhân, từ đó thuận lợi trong việc môi giới mua bán đất. Đồng thời, Luân thừa nhận khu đất trên không phải là dự án bất động sản đã được được phân lô rao bán. (Xem chi tiết)

Công an quận 4 (TPHCM) vừa bàn giao Trần Khắc Hùng (48 tuổi) cho Công an TPHCM để điều tra về hành vi "giết người". Theo điều tra ban đầu, Hùng cho rằng anh T.V.X (37 tuổi, em họ Hùng) có lời nói 'hỗn' với mình, nên mang theo dao đến phòng trọ của X. Trong lúc cự cãi, Hùng rút dao trong người ra tấn công khiến anh X gục tại chỗ, rồi tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Trả lời câu hỏi về việc 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh bị hủy, nhà đầu tư sẽ nhận lại tiền thế nào, luật sư Trương Thanh Đức (Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC) cho biết, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ, tổ chức phát hành phải công bố việc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng trên 1 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 3 số liên tiếp và phải thu hồi chứng khoán đã phát hành. Đồng thời, tổ chức phát hành phải hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. Hết thời hạn này, tổ chức phát hành phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản đã cam kết với nhà đầu tư. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh An Giang đang điều tra Nguyễn Văn Bích (29 tuổi), để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, Bích và N.T.C.T (19 tuổi) sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung, nhưng gần đây Bích nghe nói T có quan hệ tình cảm với người khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên T bỏ về nhà cha ruột. Sau đó, Bích cầm dao tới nhà T, nhưng T không trả lời và đi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Tức giận, Bích trèo vào trong dùng dao đâm nhiều nhát vào người T, khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ chạy ra ngoài. (Xem chi tiết)

Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ xử lý vụ 7 thanh niên (từ 18 – 25 tuổi) thuê villa cao cấp trong khu biệt thự khu vực ven biển để sử dụng ma túy. Nhóm thanh niên này khai, đêm 31/3, từ Quảng Bình vào Đà Nẵng, rồi đến vũ trường trên địa bàn Hải Châu chơi và sử dụng ma túy. Sau khi rời vũ trường, cả nhóm thuê căn villa cao cấp để tiếp tục sử dụng số ma túy còn dư thì bị công an bắt quả tang. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc anh N.T.H (21 tuổi), dân quân tự vệ ở quận Gò Vấp (TP HCM) bị người đàn ông tên Tuấn (khoảng 50 tuổi) đâm tử vong, trong lúc đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trước cổng trường học khi trời mưa, mới đây Tuấn đã đến công an đầu thú. Trước đó, khi thấy Tuấn chạy xe ngược chiều, anh H yêu cầu ông này đi đúng làn đường, tránh gây kẹt xe. Tuy nhiên Tuấn không chấp hành khiến cả hai cự cãi, rồi Tuấn rút dao đâm nhiều nhát khiến anh H gục tại chỗ và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)