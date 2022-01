Bản tin Hình sự: Một cựu công an rửa tiền cho bà trùm Mười Tường

TPO - TIN NÓNG ngày 6/1: Nữ Giám đốc Công ty Nam Dao International bị bắt vì cáo buộc lừa đảo 1,7 triệu USD; Thu giữ hàng chục ký ma túy nguỵ trang trong quà biếu xuyên quốc gia; Bắt giam một cựu công an về tội rửa tiền;...

Dù không có hàng hoá, không có điều kiện khả năng, không có hợp đồng mua bán với Cty Khải Hoàn nhưng Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International, quận 10, TP.HCM) vẫn hứa hẹn, ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để bán găng tay y tế nhãn hiệu Vglove của Cty Khải Hoàn và nhận tiền đặt cọc hơn 1,7 triệu USD. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Liễu để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1970, cựu cán bộ công an) về tội “Rửa tiền”. Sang đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường phạm tội mà có. (Xem chi tiết)

Một nhóm từ thiện chuyển cho Hồ Thị Bích Hải (SN 1986, nhân viên hợp đồng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông) 18,6 triệu đồng để trao cho cháu bé 4 tháng tuổi đang điều trị bệnh suy hô hấp tại bệnh viện. Tuy nhiên, nữ nhân viên bệnh viện đã lấy số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an TP Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hải về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm tại Cty IPC, SADECO và các đơn vị liên quan, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã phát biểu đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư. Theo đại diện Viện kiểm sát, thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, bị cáo Tất Thành Cang đang có vai trò pháp lý đặc biệt, có quyền lực rất lớn, vì đó là lúc giao thời khi Thành ủy chưa có Bí thư… (Xem chi tiết)

Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa và Thủy Đoàn I (Cục CSGT) phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam, Thái Bình tổ chức lực lượng, đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ bắt giữ 14 tàu hút cát trái phép cùng 55 người liên quan tại khu vực sông Hồng giáp ranh tỉnh Hà Nam và Thái Bình. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.000m3 cát. (Xem chi tiết)

Lên mạng xã hội tuyển dụng phụ nữ vào làm việc với hứa hẹn trả lương cao, các đối tượng trong đường dây mua bán người đã lừa bán nhiều phụ nữ qua Campuchia vào các phục vụ tại các cơ sở karaoke, massage trá hình. Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Dũng (SN1998, Hà Tĩnh); Lộc Thị Luân (SN 2001, Nghệ An) và Ngô Nguyễn Đông Khoa (SN 1969, TPHCM) để điều tra về hành vi “tổ chức mua bán người”. (Xem chi tiết)

Kiểm tra các kiện hàng quà biếu phi mậu dịch và hàng xuất khẩu, lực lượng Hải quan TPHCM phát hiện 25kg ma túy, 18kg cần sa được nguỵ trang tinh vi trong đồ dùng gia đình, các khối sáp thơm, các lon ngũ cốc, sữa, bánh... (Xem chi tiết)