Triệt phá thêm đường dây đưa phụ nữ qua Campuchia phục vụ quán karaoke trá hình

TPO - Lên mạng xã hội tuyển dụng phụ nữ vào làm việc với hứa hẹn trả lương cao, các đối tượng trong đường dây mua bán người đã lừa bán nhiều phụ nữ qua Campuchia vào các phục vụ tại các cơ sở karaoke, massage trá hình.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Dũng (SN1998, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Lộc Thị Luân (SN 2001, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Ngô Nguyễn Đông Khoa (SN 1969, ở quận Tân Bình, TPHCM) để tiếp tục điều tra về hành vi “tổ chức mua bán người”.

Theo thông tin ban đầu, Phòng CSHS Công an Đồng Nai đã xác định, đường dây tổ chức mua bán người qua Campuchia do đối tượng Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu. Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đồng loạt triển khai lực lượng tổ chức vây bắt các đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, Lộc Thị Luân và Ngô Nguyễn Đông Khoa tại các tỉnh Tây Ninh, Hà Tĩnh và TP HCM.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan, phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án. Đồng thời đưa các nạn nhân bị mua bán trở về với gia đình.

Theo cơ quan điều tra, chỉ tính riêng từ đầu tháng 12 đến ngày 29/12/2021, các đối tượng nói trên đã cấu kết, dụ dỗ hơn chục phụ nữ Việt Nam qua nước ngoài tìm việc lương cao rồi bán họ vào các động mại dâm, cơ sở karaoke, massage trá hình ở Campuchia. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Luân khai nhận nếu môi giới được một người qua làm việc tại Campuchia thì được Dũng trả công 10 triệu đồng. Đối tượng Ngô Nguyễn Đông Khoa làm nhiệm vụ đưa đón nạn nhân ở khu vực TPHCM sau đó vận chuyển đến vùng biên giới, rồi giao cho các đối tượng khác để vượt biên trái phép bằng đường “tiểu ngạch” sang Campuchia.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Phó Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là đăng nhiều bài viết với nội dung tuyển nhân viên làm việc tại Casino sòng bạc, game trực tuyến lên mạng xã hội nhằm thu hút những thanh thiếu niên đang tìm kiếm việc làm. Các đối tượng tiếp cận, hứa hẹn đưa các nạn nhân qua Campuchia làm việc nhàn hạ, lương cao từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Khi nạn nhân đồng ý, chúng sử dụng xe ô tô đưa đón nạn nhân tại nơi cư trú rồi đưa đến khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Long An, Tây Ninh… rồi đưa nạn nhân qua Campuchia.

Trước đó, ngày 28/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã triệt phá thành công chuyên án “tổ chức mua bán người qua campuchia để hoạt động mại dâm” bắt giữ 4 đối tượng. Đường dây này do đối tượng Phan Thị Kim Huệ, ( 44 tuổi, ngụ tại xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.