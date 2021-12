Ra nước ngoài làm việc thu nhập cao, nhiều cô gái bị bán vào động mại dâm

TPO - Nghe lời hứa đưa ra nước ngoài làm việc nhẹ, hưởng lương cao, nhiều cô gái đã dính bẫy các đối tượng trong đường dây mua bán người.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây mua bán người, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và đưa người ra nước ngoài để hoạt động mại dâm.

Công an Đồng Nai cũng bắt khẩn cấp các đối tượng Phan Thị Kim Huệ (tự Nhi, SN1997, ngụ tại xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; Bùi Văn Hữu, (SN1980, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); Trần Danh Tường (SN1997, ngụ xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Văn Sơn (Tý Bảy, SN1995, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Trước đó, nạn nhân P.T.H.D. (SN1997, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), một trong số 5 nạn nhân bị các đối tượng nói trên dụ dỗ, lừa bán sang Campuchia, phục vụ tại các cơ sở karaoke, masage trá hình và động mại dâm đã trình báo cơ quan công an. Theo nạn nhân D., vào đầu tháng 4/2021, D. có quen đối tượng tên Bảy, sau đó Bảy giới thiệu với D. là qua bên Campuchia làm việc tại quán karaoke và nhà hàng với mức lương từ 80-100 triệu đồng/tháng.

Thông qua Bảy, D. kết nối zalo với Huệ và được hứa hẹn qua Camphuchia chỉ làm việc nhẹ, lương cao nên D. đã đồng ý. Tuy nhiên, khi bị lừa sang Campuchia, D. và các nạn nhân khác mới biết công việc không đúng như lời hứa hẹn của các đối tượng. D. sau đó nhiều lần tìm cách bỏ trốn. Vào giữa tháng 6/2021, D. và một số nạn nhân khác trốn được ra ngoài và đã tìm đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia nhờ hỗ trợ đưa về Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo với Ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Sáng 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phá án thành công, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Phan Thị Kim Huệ; Bùi Văn Hữu; Trần Danh Tường và Nguyễn Văn Sơn.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Phan Thị Kim Huệ là đối tượng tổ chức cầm đầu, đối tượng Bùi Văn Hữu là người trực tiếp đưa nạn nhân qua biên giới Campuchia.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của một số thiếu nữ trên địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh… để tìm cách tiếp cận, dụ dỗ, hứa hẹn đưa các nạn nhân sang Campuchia làm việc tại các cơ sở karaoke, massage với mức lương cao. Sau khi nạn nhân đồng ý, chúng sử dụng xe ô tô đến đón nạn nhân tại nơi cư trú… rồi đưa đến khu vực cửa khẩu biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Trong quá trình di chuyển, chúng thường xuyên thay đổi phương tiện và dùng ô tô chở nạn nhân sang Campuchia bằng đường “tiểu ngạch”. Khi sang Campuchia, các nạn nhân bị ép buộc làm gái mại dâm tại các quán karaoke, massage trá hình. Nếu nạn nhân không đồng ý thì các đối tượng đe dọa đánh đập và yêu cầu phải trả tiền cho chúng thì chúng mới đưa nạn nhân về Việt Nam.

Hiện Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra.