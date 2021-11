Bản tin Hình sự: Hàng chục người khiêng quan tài đi đòi nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 18/11: Phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường trong phòng ngủ; Thanh niên bị vây chém dã man do mâu thuẫn trên sân bóng; Bố bị mắng chửi, con cầm dao chém người; Hàng chục người khiêng quan tài đi đòi nợ...

Công an Bình Dương vừa phát thông báo tìm thân nhân, lai lịch của người phụ nữ được phát hiện tử vong, thi thể đang phân hủy tại một khu đất trống trong khu dân cư VietSing, TP. Thuận An. Theo công an, nạn nhân là nữ giới cao khoảng 1,5 -1,65m, trên người mặc bộ quần áo ngủ màu đỏ họa tiết hình 2 con gấu, áo khoác dài tay sọc caro đỏ, trắng, đen, vàng.

TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã có thông báo về việc thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) kiện ông Nguyễn Đức Hiển (SN 1973, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM). Theo đó, bà Hằng yêu cầu ông Hiển xin lỗi và đăng lời xin lỗi bà này trên báo Pháp luật TPHCM cũng như buộc ông Hiển yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam rút bài viết “Không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng”. (Xem chi tiết)

Bị thua lỗ vì tham gia sàn giao dịch Wefinex (dự đoán sự lên xuống của đồng Bitcoin), Nguyễn Ngọc Kiên (26 tuổi), cựu cán bộ ngân hàng SHB nói dối có thể đổi được tiền với nhiều mệnh giá vào dịp Tết nguyên đán 2021 mà không mất phí để đồng nghiệp chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng. TAND Hà Nội đã tuyên phạt Kiên 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc giảm chấp hành hình phạt tù cho Phan Sào Nam – “ông trùm” đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club, ngoài việc xử lý 9 tập thể, 29 cá nhân có liên quan, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết định đưa vụ việc vào diện theo dõi. (Xem chi tiết)

Mâu thuẫn trong lúc đá bóng, Trần Văn K (22 tuổi, Thái Bình) bị nhóm người lạ dùng hung khí chém tới tấp dẫn đến vỡ xương sọ, đứt gân chân. Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang xác minh thông tin để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Gia đình bà Bùi Thị Thanh N vay hàng chục tỷ đồng của nhiều người nhưng không trả được nên sau nhiều lần thúc giục, hàng chục người dân đã mang theo quan tài, loa di động, cầm micrô kéo đến trước cổng nhà bà N. kêu gọi trả nợ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Minh đã có mặt kịp thời, yêu cầu người dân không tụ tập đông người để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sáng 18/11, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên xét xử sơ thẩm Cao Tài Năng (40 tuổi) và Vũ Thị Mừng (38 tuổi, vợ Năng) trong vụ án sát hại, đốt xác chủ nợ là Dương Công Cường (47 tuổi) rồi phi tang gây rúng động xã hội. (Xem chi tiết)

Bị anh Nguyễn Võ Thanh Quan (SN 1983, Vĩnh Long) nhắc nhở vì nhậu nói chuyện quá to trong dãy trọ, Nguyễn Văn Thịnh (SN 1986), Hồ Thành Ân (SN 1984; cùng quê tỉnh Phú Yên) hành hung anh Quan khiến nạn nhân tử vong sau đó. Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã đề nghị truy tố Thịnh và Ân tội danh “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác”. (Xem chi tiết)

Nghe tiếng la lớn trong phòng ngủ, người đàn ông 56 tuổi ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) chạy đến kiểm tra thì phát hiện con gái là L.T.P.N (29 tuổi) và con rể là N.H. (35 tuổi) tử vong, hiện trường có nhiều vết máu. Công an thị xã Điện Bàn tổ chức khám nghiệm, phát hiện trên người chị N có nhiều vết bầm, nghi là án mạng, trước đó vợ chồng nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn. (Xem chi tiết)

Nghe tin bố và anh trai đang làm bảo vệ tại một công ty bị ông Trần Văn Sơn (SN 1970) mắng chửi nên Trần Văn Bình (SN 2003) rủ hai người trên đi “nói chuyện” với ông Sơn. Sau đó Bình giật cửa xông vào nhà ông Bình rồi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và tay đối phương. Viện KSND huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh tạm giam Bình về hành vi “Cố ý gây thương tích”. (Xem chi tiết)