Bản tin Hình sự: Đâm thủng ruột Phó Trưởng công an xã vì bị can ngăn gây rối

VKSND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Đức Cường (SN 1971) về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó Cường cùng 3 con mang dao đến nhà Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì để gây gổ vì cho rằng bị gây khó dễ trong việc kinh doanh. Khi bị các cán bộ, công an can ngăn, Cường lao đến dùng dao đâm thủng ruột Đại úy Nguyễn Thành Chung - Phó Trưởng Công an xã Lộc Trì.

Công an TP Huế vừa bắt giữ Bùi Xuân Kha (SN, 1999) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, bất ngờ kiểm tra phòng trọ của Kha, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ma túy cùng 6 đối tượng đến mua ma túy của Kha nhưng chưa kịp “giao dịch” thì bị bắt. (Xem chi tiết)

Đến nhà bạn gái sống chung, Nguyễn Văn Cân (24 tuổi) nhân lúc người tình ngủ say và trong nhà không có ai đã lấy trộm 70 triệu đồng cùng nhiều nữ trang của mẹ người tình rồi bỏ trốn. Công an huyện Châu Phú (An Giang) đã tạm giữ Cân để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc lâm tặc đốn hạ 7 cây gỗ hương quý hiếm ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh trong thời gian 9 cán bộ của Trạm bảo vệ rừng số 4 đi cách ly vì COVID -19, Công an huyện K’bang (Gia Lai) đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Ngọc (SN 1993) và Đinh Văn Quân (SN 1996) để điều tra. (Xem chi tiết)

Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Trước đó, tổ công tác phát hiện Quỳnh thuê Lê Thị Kim Nhung (SN 1975) vận chuyển súng và nguyên liệu làm đạn hoa cải. Khám xét nhà của Quỳnh, công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn (loại công cụ hỗ trợ), 2 khẩu súng ngắn dạng ổ quay cùng nhiều loại đạn. (Xem chi tiết)

Bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng, cùng thuộc quận 3, ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cho rằng ông Lê Hoàng Quân - cựu Chủ tịch UBND TPHCM có trách nhiệm khi sai phạm xảy ra, bởi khi thực hiện hoán đổi tài sản, ông Tài có báo cáo với ông Quân. (Xem chi tiết)

Theo nguồn tin riêng của báo Tiền Phong, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã mời bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương), đến làm việc vào ngày 19/11. Nội dung buổi làm việc nhằm làm rõ về nội dung bà Hằng tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hương (Nam Định), là chủ kênh Youtube “ma sơ vui vẻ”. (Xem chi tiết)

Phiên xử Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 50 tuổi) và đồng bọn ăn chặn tiền hoả táng có nhiều kịch tính ngay ở buổi khai mạc toà. Đáng chú ý nhất là việc 8/9 luật sư bào chữa của các bị cáo đã đồng loạt ra về vì cho rằng HĐXX TAND Thái Bình không tôn trọng ý kiến của luật sư. (Xem chi tiết)