Bản tin Hình sự: Bị hàng xóm hiếp và cướp, thiếu nữ cắt cổ tay tự tử

TPO - TIN NÓNG ngày 14/11: Nam sinh lớp 11 tử vong trên đường đi đá bóng về, công an vào cuộc điều tra; Mâu thuẫn nợ 500.000 đồng, thanh niên đánh chủ quán hải sản chấn thương sọ não; Bị hàng xóm hiếp và cướp, thiếu nữ cắt cổ tay tự tử...

Đi nhậu về thấy cô bé hàng xóm là L.T.M.T (SN 2006, huyện Dầu Tiếng) ở nhà một mình, Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi) vào nhà khống chế, hãm hiếp T rồi lấy đi 2 điện thoại di động của nạn nhân. Do hoảng sợ và xấu hổ, T. đã dùng dao cứa vào cổ tay định tự tử. Công an Bình đã tạm giữ Tùng để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. (Xem chi tiết)

Uống rượu say, Y Hải Ayun (33 tuổi) đến chốt kiểm soát dịch chửi bới, thách thức, yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa rồi vác rìu đuổi chém thiếu tá Mai Đình Thắng - Công an phường đang làm nhiệm vụ tại chốt. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt khẩn cấp Y Hải để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". (Xem chi tiết)

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Bộ Công an cho rằng, thời gian qua, nhất là thời điểm dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, hoạt động mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby - sugar daddy” đang có xu hướng ngày càng phổ biến ở Việt Nam, chủ yếu là thông qua các nhóm kín, diễn đàn kín trên không gian mạng, khiến cơ quan chức năng khó phát hiện. (Xem chi tiết)

Liên quan đến cái chết của em L.T.T (17 tuổi, học lớp 11 trường THPT Đồng Lộc) sau tai nạn trên đường đi đá bóng về; nhiều người dân cùng gia đình cho rằng sự ra đi của nạn nhân còn có bất thường, bởi trước khi bị tai nạn em T. đi đá bóng và xảy ra xô xát với một nhóm người. Hiện Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã mời một số người liên quan để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc ông Nguyễn Ngọc Lợi – cựu cán bộ đi B “cõng” đơn khiếu nại Phân hiệu ĐH Y khoa miền núi (nay là ĐH Y – Dược, ĐH Thái Nguyên) suốt 32 năm vì không được phân công công tác, không thể xin được việc làm chính thức và không được hưởng chính sách, chế độ theo quy định do việc bàn giao hồ sơ của Trường với Sở Y tế Vĩnh Phú thực hiện chưa đúng. Mới đây trường đại học trên thống nhất sẽ bồi thường gần 3,2 tỷ đồng cho ông Lợi. (Xem chi tiết)

Cho rằng Phó chủ tịch UBND xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, TT-Huế) gây khó khăn cho công việc làm ăn của gia đình nên Võ Đức Cường (SN 1971) cùng 3 con mang dao đến nhà người này gây gổ. Tại đây, Cường dùng dao đâm vào vùng bụng của Đại úy Nguyễn Thành Chung - Phó trưởng Công an xã. Công an huyện Phú Lộc đang củng cố hồ sơ để khởi tố và bắt tạm giam Cường về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”. (Xem chi tiết)

Kiểm tra quán karaoke Linh Anh (Đông Anh, Hà Nội) do Nguyễn Ngọc Phương (SN 1988) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 31 nam, nữ (14 khách, 17 nhân viên) đang bay lắc trong 3 phòng hát. Bước đầu kiểm tra phát 27 người dương tính với ma túy. (Xem chi tiết)

Bị chị T (SN 1991), chủ cửa hàng hải sản “bóc phốt” chuyện vay 500.000 đồng nhưng không chịu trả nên Cấn Ngọc Phán (SN 1992) đến cửa hàng hải sản của chị T để đập phá, đánh nạn nhân dập não, xuất huyết dưới nhện thái dương, xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thùy IV độ I rồi bỏ trốn. Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Phán về hành vi “Cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản”. (Xem chi tiết)