Bản tin Hình sự: Đưa bé gái 12 tuổi đi thuê phòng trọ để hiếp dâm rồi dẫn lên núi sát hại

TPO - TIN NÓNG ngày 11/11: Khởi tố gã đàn ông 'máu lạnh' cưỡng hiếp, rồi sát hại bé gái; Bộ Tư pháp đề nghị trợ giúp pháp lý vụ thiếu nữ bị phó giám đốc hiếp dâm; Đề nghị truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vì gây thiệt hại 51 tỷ đồng; Đưa bé gái 12 tuổi đi thuê phòng trọ để hiếp dâm rồi dẫn lên núi sát hại;...

Về nhà vợ “hờ” ăn nhậu, Trần Phước Tân (39 tuổi) hứa lèo sẽ mua điện thoại cho bé gái 12 tuổi tên V để cháu bé học online rồi chở V đi thuê phòng trọ để ngủ rồi giở trò đồi bại. Trên đường về, do V đòi khóc mua điện thoại nên Tân tức giận, chở cháu bé lên núi để sát hại. Công an An Giang đã khởi tố và tạm giam Tân về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”. (Xem chi tiết)

Công an Cà Mau vừa khởi tố vụ án điều tra vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến BQLDA Đông Bắc gây thiệt hại số tiền hơn 11 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng (SN 1978) vì liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Phát An Gia, do Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc vì tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho khoảng 200 khách hàng tại 5 dự án Khu dân cư không có thật trên địa bàn quận 9 và chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đang điều tra để làm rõ vụ việc gia đình bà Nguyễn Thị Thu T. (SN 1969) liên tục bị kẻ lạ mặt tìm đến tạt dầu nhớt, huyết heo vào nhà. Thậm chí, khi bà T. đã chuyển đến nơi ở mới thì vụ việc vẫn tiếp diễn. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ 16 tuổi làm việc tại quán karaoke bị Lê Anh Tuấn (SN 1981, Quảng Bình) - Phó giám đốc công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng hiếp dâm, Cục trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận phối hợp với cơ quan tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân. (Xem chi tiết)

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định tạm giữ Đinh Nam Bình (23 tuổi) và Nguyễn Thúy Hằng (21 tuổi, Cà Mau) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Bình cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại quán karaoke thì bị chủ quán phát hiện và dừng việc tiếp khách, thấy vậy Hằng là nhân viên của quán đã giới thiệu địa điểm để nhóm Bình “bay lắc” cùng với 4 nữ nhân viên phục vụ với giá 400 ngàn đồng/giờ/nhân viên. (Xem chi tiết)

Bộ Công an hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố ông Trương Quốc Cường (Thứ trưởng Bộ Y tế) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến vụ buôn bán thuốc giả xảy ra tại VN Pharma. Trong đó cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Cường gây thiệt hại gần 51 tỷ đồng. (Xem chi tiết)