Bản tin Hình sự: Bị chém đứt lìa tay vì chửi đồng nghiệp

TPO - TIN NÓNG ngày 16/11: Bị công an vây bắt, tội phạm ma tuý dùng dao chống trả quyết liệt; Nhân viên cửa hàng điện thoại bị dí dao bầu vào cổ, cướp hơn 50 triệu đồng; Bị chém đứt lìa tay vì chửi đồng nghiệp...

Bị Huỳnh Thái Sang (SN 1998, TP.HCM), người làm cùng công ty ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đánh và chửi vì mâu thuẫn, Phạm Duy Cường (SN 1983, Bến Tre) mang dao tự chế đi tìm Sang rồi chém đứt lìa bàn tay trái của nạn nhân. Công an TP Mỹ Tho đã tạm giữ Cường để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” làm lây lan dịch bệnh COVID-19, liên quan đến quán cà phê karaoke Toàn Hảo (thôn Yên Nội, xã Đồng Quang). (Xem chi tiết)

Bộ Công an đang tiến hành thu thập hồ sơ tài liệu để làm rõ phi vụ mua bán lô đất vàng gần 5.000 m2 tại phường Thảo Điền (quận 2 cũ, nay là TP Thủ Đức) của cựu tử tù Liên Khui Thìn cũng là tài sản phải thi hành án trong vụ án Epco - Minh Phụng. Tài sản này được cho đã bị một số cá nhân thâu tóm trái pháp luật bằng các thủ đoạn tinh vi để mua 2,7 tỷ đồng rồi bán lại gần 30 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Xảy ra xô xát trong lúc đi đòi 2,3 triệu đồng của N.V.K (41 tuổi) ở cùng ấp, P.V.N (30 tuổi) đi lùi nên bị mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau, đập đầu xuống đường dẫn đến chấn thương và tử vong sau đó. Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã tạm giữ hình sự K vì có hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người. (Xem chi tiết)

Liên quan đến buổi livestream của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tại khu du lịch Đại Nam, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đang xem xét và sẽ sớm đưa ra hướng xử lý. Được biết, trong sự kiện có gần nghìn người tham gia, một vị khách mời đã phát ngôn xúc phạm báo chí. (Xem chi tiết)

Thiếu tiền tiêu xài, Cao Văn Thủy vào cửa hàng điện thoại ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội), dùng dao bầu khống chế nhân viên thu ngân để cướp hơn 50 triệu đồng, sau đó tẩu thoát. Công an huyện Ứng Hoà đã tạm giữ Thủy để điều tra về hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)

TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài - cựu Phó Chủ tịch TP.HCM và nữ đại gia Bạch Diệp cùng 8 người khác do sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng (quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM) gây thiệt hại hơn 186 tỷ đồng cho nhà nước. (Xem chi tiết)

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ Lương Văn May (SN 1964,) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, khi bị công an phát hiện đang vận chuyển ma tuý, May dùng dao chống trả quyết liệt hòng chạy thoát thân nhưng bất thành. (Xem chi tiết)