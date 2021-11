Bản tin Hình sự: Bé 4 tuổi tử vong vì bị lưỡi dao của cậu văng trúng cổ

TPO - TIN NÓNG ngày 15/11: Công an TPHCM đảm bảo chứng cứ buộc tội bị can Tất Thành Cang; ‘Rút ruột’ 6,3 tỷ đồng của ngân hàng bằng đất khống; Bắt kẻ cầm đầu vụ đánh, trói người rồi vứt trước cửa trụ sở công an phường; Bé 4 tuổi tử vong vì bị lưỡi dao của cậu văng trúng cổ...

Sau cuộc nhậu, Nguyễn Công Mông (SN 1991) đập phá rồi lấy dao chém vào cửa gỗ bên hông nhà với mục đích đe doạ cha ruột vì nghĩ ông thương con rể nhiều hơn. Tuy nhiên, khi Mông chém vào cửa thì lưỡi dao bay ra khỏi cán và trúng vào cổ cháu Y. (4 tuổi, cháu ruột của Mông) khi cháu đang từ ngoài sân chạy vào nhà khiến nạn nhân tử vong sau đó. Công an TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) bắt tạm giam Phạm Công Anh (SN 1979) đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 14.000 tỷ đồng cùng 13 đối tượng liên quan. Các đối tượng khai tổ chức đánh bạc trên trang web http://boc.fan với các trò tiến lên miền nam, poker, quay hũ, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…( Xem chi tiết)

Liên quan đến việc ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM) bị truy tố trong vụ SADECO phát hành 9 triệu cổ phiếu và bán cho Cty Nguyễn Kim với giá rẻ, Viện KSND TPHCM đã nhận được kết luận điều tra bổ sung từ Công an TPHCM; theo đó cơ quan này giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can. (Xem chi tiết)

TAND cấp cao tại TPHCM đã tạm hoãn phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án “tranh chấp quyền sở hữu phần vốn góp” tại công ty TNHH Tây Sơn từ đơn khởi kiện của “cựu tử tù” Liên Khui Thìn sau khi một số đương sự phía bị đơn xin tạm hoãn vì các vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19. (Xem chi tiết)

12 đối tượng ở Gia Lai cấu kết với 5 cán bộ làm sổ đỏ trên những mảnh đất ảo, không có thật. Từ những sổ đỏ có được, nhóm lừa đảo đem đi vay ngân hàng, chiếm đoạt 6,3 tỷ đồng tại 6 ngân hàng. Công an Gia Lai đang điều tra 17 đối tượng, trong đó truy nã toàn quốc 2 đối tượng vì bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra tại chung cư F-Home (số 16 Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu) do Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Trong đó phát hiện nhiều thiếu sót, tồn tại trong quá trình quản lý dự án, đầu tư xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại dự án. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa thành lập Phòng An ninh trên không thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Theo đó, lực lượng An ninh trên không có nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, phòng ngừa xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp, đảm bảo an ninh trên chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam. (Xem chi tiết)

Xảy ra xô xát với nhân viên công ty bất động sản khi đến giải quyết việc giao dịch đất nên một người dân bỏ lại xe máy chạy về nhà. Khi người này quay lại thì bị 15 đối tượng do Lê Văn Phi (SN 1986, Nghệ An) cầm đầu dùng hung khí tấn công gây thương tích, bắt trói đưa đến trước trụ sở công an phường Dĩ An (Bình Dương) rồi rời đi. Công an TP Dĩ An đã bắt Phi để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.