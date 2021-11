Bị công an vây bắt, tội phạm ma tuý dùng dao chống trả quyết liệt

TPO - Vừa ra tù được 4 tháng, May lại tiếp tục lên biên giới mua ma tuý về bán kiếm lời. Khi bị công an vây bắt, đối tượng dùng dao chống trả quyết liệt.

Chiều 16/11, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lương Văn May (SN 1964, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 14/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Piêng Hòm (xã Phà Đánh), công an các xã: Phà Đánh, Hữu Lập, Bảo Thắng phát hiện May đang vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Khi bị công an vây bắt, May dùng dao chống trả quyết liệt hòng chạy thoát thân nhưng bất thành. Tại hiện trường, công an thu giữ 400 viên ma túy tổng hợp, 1 con dao.

Tại cơ quan Công an, May khai nhận số ma túy trên được đối tượng mua tại khu vực biên giới về để bán lại kiếm lời.

Lương Văn May là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và vừa ra tù tháng 7/2021.