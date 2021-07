Bản tin Hình sự: Giáo viên cấp 3 tống tiền người yêu bằng clip 'nóng'

TPO - TIN NÓNG ngày 5/7: Không vào được khu phong tỏa, bảo vệ đập phá chốt; Tử hình kẻ rượu say rồi cà khịa, giết người; Hai nhóm hỗn chiến, 2 người bị đâm chết; Giáo viên cấp 3 tống tiền người yêu bằng clip 'nóng';...

Nguyễn Hữu Dũng (38 tuổi, giáo viên THPT ở huyện Hải Lăng, Quảng Trị) quay lại clip nhạy cảm của mình và bạn gái rồi dùng chúng để uy hiếp tinh thần và đòi 8 triệu đồng của nạn nhân. Tuy nhiên, khi Dũng đang nhận tiền thì bị công an huyện Hải Lăng bắt giữ và khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Sáng 5/7, người dân phát hiện thi thể ông Trương Hữu V. (SN 1980, Đông Anh) dưới hố cáp viễn thông ven đường Đặng Vũ Hỉ (phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), cạnh đó là chiếc xe máy của nạn nhân và trên vỉa hè có vết trượt xước. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)

Quá trình truy tìm chiếc Innova bị trộm của anh Nguyễn Đình Th. (SN 1973), Công an Hà Nội phát hiện thêm 73 chiếc ô tô liên quan đến đường dây chuyên mua bán, cầm cố ô tô không giấy tờ tại khu đô Văn Giang (Hưng Yên) do Nguyễn Thành Công (SN 1989) cầm đầu. (Xem chi tiết)

Bực tức vì bị ngăn cản vào khu vực phong tỏa để lấy đồ, ông B.T.S (46 tuổi) làm bảo vệ ở TP.Thủ Dầu Một dùng thanh sắt gần 2 mét đập phá chốt phong tỏa và làm một bảo vệ dân phố bị thương. Công an Bình Dương đã tạm giữ ông S để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)

Uống rượu say về, Trần Đức Hưng (SN 1988, Quốc Oai) quát tháo ông Vương Văn Lý (SN 1959) vì cho rằng người này nhìn và chửi mình. Sau đó Hưng về nhà lấy dao quay lại tấn công ông Lý khiến nạn nhân tử vong sau đó. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hưng án tử hình về tội “Giết người”. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá nhóm tàng trữ lưu hành tiền giả, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Phát (30 tuổi, TP Hồ Chí Minh), Dương Thị Cẩm Thu (26 tuổi) và Diệc Triển Danh (30 tuổi, TP HCM). Trước đó Lợi dùng 30 triệu đồng tiền thật để mua 105 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng trên mạng xã hội rồi trộn số tiền này với 9 triệu đồng tiền thật để mua 100 viên thuốc lắc cùng ma túy đá của Phát và Thu. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn nên 2 nhóm thanh niên hẹn gặp nhau tại khu vực xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức) để giải quyết. Trong lúc hỗn chiến, 1 thanh niên bị đâm tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.Công an Long An đang truy bắt và triệu tập một số đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hòa An (Cao Bằng) vừa bắt quả tang Hoàng Thị Đông (SN 1972, giáo viên trên địa bàn) khi người này đang vận chuyển 13,1168g nhựa thuốc phiện mua của Phủng A Kiều (SN 2003) bằng xe mô tô. (Xem chi tiết)