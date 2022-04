Bản tin Hình sự: Công an kết thúc điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến chết

TPO - TIN NÓNG ngày 22/4: Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, em vợ đâm anh rể tử vong ; Tin mới vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến chết; Người mẫu ảnh 8 lần trộm tiền bạn cùng phòng để trưng diện...

Liên quan đến vụ bé Nguyễn Thái Vân An bị người tình của bố - Nguyễn Kim Trung Thái là Võ Nguyễn Quỳnh Trang bạo hành đến chết, mới đây, Công an TP HCM đã kết thúc điều tra, ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án hình sự "Giết người", "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Theo CQĐT, kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian sinh sống cùng cháu An, mặc dù biết cháu chỉ là trẻ em 8 tuổi, chưa phát triển đầy đủ về tinh thần và thể chất, hoàn toàn phụ thuộc vào Trang và Thái nhưng Trang thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu An trong thời gian dài. Đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, Trang dùng cây gỗ tròn (dài 90 cm, đường kính 2,2 cm) đánh cháu An nhiều lần trong khoảng thời gian 4 giờ liên tiếp khiến cháu An tử vong. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Thanh Tú (34 tuổi) 9 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, xảy ra mâu thuẫn trong bữa nhậu trên tàu, Tú liền nhờ chị ruột ( đang dọn dẹp trên tàu), tìm xe ôm để về nhà. Người chị thấy Tú say nên kêu Tú đi ngủ, nhưng Tú không đồng ý, mà còn dọa đốt tàu. Sợ Tú làm bậy nên người chị nhờ chồng là Lâm Bảo Toàn và một người khác đến can ngăn. Sau đó, Toàn xuống tàu kéo Tú từ dưới hầm máy tàu lên, dùng tay đánh vào mặt Tú 2 lần. Tức giận, Tú lấy cây dao để trên thùng cá, đâm vào sau lưng Toàn 1 nhát làm gãy dao. Hậu quả, anh Toàn tử vong. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thanh Thảo (tên thường gọi Ti Mập, SN 1992) và Trương Đình An (SN 2001) về hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy. Từ công tác trinh sát, công an đã bao vây địa điểm giao dịch, bắt Thảo và đồng bọn. Kiểm tra trên người và trên ô tô của các đối tượng, công an thu giữ 998 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng cùng 13 viên đạn, 1 tờ tiền mệnh giá 5000 đồng được gấp lại bên trong chứa chất ma túy (ketamine), 1 túi nylon keo dính chứa ma túy (ketamine). (Xem chi tiết)

Hotgirl Đỗ Thảo Uyên (SN 1999, ngụ Sơn Tây, Hà Nội, là người mẫu ảnh tại Đà Nẵng) bị công an xác định đã 8 lần lấy trộm hàng chục triệu đồng của chị T. bạn cùng phòng để tiêu xài, trưng diện… Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa tiếp nhận Đỗ Thảo Uyên từ Công an phường An Hải Tây bàn giao, để thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ hỗn chiến khiến 3 người thương vong xảy ra đêm 21/4 tại địa bàn TP Thuận An. Theo thông tin ban đầu, trong lúc nhậu, anh Nguyễn Thanh S. có mâu thuẫn đánh nhau với Phan Văn Đ. (42 tuổi, quê Hà Tĩnh). Sau khi ra về, Đ. cầm theo một con dao đến nhà của anh S. tại phường An Thạnh, TP Thuận An để trả thù. Hậu quả vụ hỗn chiến khiến Nguyễn Thành T. (em ruột anh S.) tử vong; anh S. và Đ. bị thương. (Xem chi tiết)

Ngày 22/4, Cục CSHS Bộ Công an khởi tố 6 đối tượng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, gồm: Trần Văn Huy (SN 2003), Đinh Thanh Tường (SN 2001), Hoàng Văn Cường (SN 1999, biệt danh Cường “Đây”), Dương Tuấn Cường (SN 2001, biệt danh Cường “Đen”), cùng ở Bắc Giang, Bùi Việt Trung (SN 1997, biệt danh Trung “Tổ”, ở Ninh Bình) và Vũ Hồng Quân (SN 2001, trú tại Thái Bình). Nhóm này đã lừa bán 2 thiếu nữ vào làm “gái dịch vụ” tại các quán karaoke, massage với giá từ 4-6 triệu đồng. (Xem chi tiết)