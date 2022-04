Bản tin Hình sự: Vào xin nước uống, người đàn ông dâm ô với bé gái

TPO - TIN NÓNG ngày 20/4: Phát hiện thi thể bị trói chân, tay trôi nổi trên sông; Làm giả sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng; Người đàn ông 70 tuổi dâm ô hai bé gái học lớp 5 ở Hà Tĩnh; Bắt lái xe taxi vờ mua vàng rồi cướp giật;...

Sau khi vào tiệm vàng ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) yêu cầu chủ tiệm cho xem nhẫn, dây chuyền, Ngô Hoàng Anh (SN 1999, tạm trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai) liền giật 7 chỉ vàng rồi điều khiển xe taxi tẩu thoát. Công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ Anh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)

Ông Trần Đình Duy (SN 1952, trú thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vào nhà một bé gái lớp 5 ở xã lân cận để xin nước uống. Lợi dụng lúc vắng người, ông Duy đã có hành vi dâm ô với bé gái. Vì quá hoảng sợ bé gái đã chạy ra đường rồi mách lại với người lớn. Công an huyện Đức Thọ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Duy về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". (Xem chi tiết)

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Bùi Thị Thúy Loan (ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) thuê người làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền đã khởi tố bị can đối với Loan điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Loan được tại ngoại điều tra vì đang nuôi con nhỏ. (Xem chi tiết)

Người dân đang hành nghề trên sông Gò Tre, đoạn qua thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thì phát hiện một thi thể bị trói chặt chân, tay và miệng nổi trên mặt nước liền trình báo lực lượng chức năng. Nạn nhân được xác định là Huỳnh X. (52 tuổi, trú xã Tam Thăng), bị tâm thần phân liệt, không sử dụng rượu bia và thường hay đi khỏi nhà. Nguyên nhân tử vong của ông X. đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Sau khi ghi hình các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, san gạt mặt bằng không có giấy phép trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Vũ Thị Lệ Nhi (SN 1974, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) - phóng viên của một kênh truyền hình kỹ thuật số liên lạc gặp trực tiếp người vi phạm rồi đe dọa, yêu cầu họ phải đưa tiền. Bước đầu xác định, Nhi chiếm đoạt số tiền 105 triệu đồng của hai bị hại. Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam Nhi về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Nguyễn Văn Hùng (ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) và vợ là Đỗ Thị Hồng (cùng SN 1994) mua gom quả anh túc (cây thuốc phiện) rồi mang về rao bán lên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng/kg. Cơ quan CSĐT công an TP Lạng Sơn bắt giữ vợ chồng Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)

Ông Đ. (65 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, thông báo có liên quan đến đường dây mua bán ma tuý và có lệnh tạm giam 6 tháng. Sau đó, đối tượng gửi cho ông Đ. một đường link giả mạo cơ quan công an để đăng nhập và kê khai tài sản phục vụ điều tra nguồn gốc số tiền. Sau khi làm theo lời đối tượng, ông Đ. phát hiện tài khoản bị mất gần 1,5 tỷ đồng và đến trình báo cơ quan công an. (Xem chi tiết)