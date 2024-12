Bản tin Hình sự: Bắt quả tang chủ quán cà phê võng U60 bán dâm với giá 400 nghìn đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 3/12: Cựu giám đốc lại chuẩn bị hầu tòa sau 2 lần hủy án sơ thẩm; Chồng và cháu gái bà Trương Mỹ Lan được giảm án; Khởi tố vụ án, tạm giữ 5 người 'điều tiết giao thông' cho đoàn xe đám cưới ở Thanh Hóa...

Dự kiến ngày 10/12, TAND TP Hà Nội xét xử lại các bị cáo Nguyễn Đình Bang (SN 1951, trú quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Huy Khang (SN 1959, quê Bắc Giang) và Hoàng Thị Xuân (SN 1963, người tình của Khang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày. Sau 14 năm bị khởi tố, 6 năm bị tạm giam, ông Nguyễn Đình Bang (73 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Trường Sinh) tiếp tục bị đưa ra xét xử, dù hai lần xét xử trước đó, tòa án cấp phúc thẩm đều hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ vi phạm của nhóm người của công ty vệ sĩ "điều tiết giao thông" cho đoàn xe cưới đi trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 5 người. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, một đoàn xe đám cưới, được một nhóm người (mặc trang phục kiểu vệ sĩ) ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua.

Ngày 3/12, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, HĐXX đã tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor), qua đó tuyên giảm từ 17 năm tù tội “Tham ô tài sản” của bản án sơ thẩm, xuống còn 13 năm tù. Chồng bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ, cùng cháu gái bà Lan là bị cáo Trương Huệ Vân cùng được HĐXX phúc thẩm tuyên giảm mức án phạt tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, HĐXX đã tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Công ty Canpella), qua đó giảm mức phạt từ 8 năm tù (bản án sơ thẩm) xuống còn 6 năm tù, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau bản án sơ thẩm, đại gia Nguyễn Cao Trí đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đã bồi hoàn 1.000 tỷ đồng chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan... HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận giảm án cho bị cáo này từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác đối với Trịnh Ngọc Sơn (SN 1986, trú tại phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh H (SN 1985, trú tại Hà Đông, Hà Nội) tố giác Trịnh Ngọc Sơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng dưới hình thức góp vốn để mua bán xe mô tô cũ. Qua xác minh, Công an quận Long Biên xác định đối tượng không có ở tại nơi cư trú và không rõ đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Long Biên quyết định truy tìm đối tượng.

Chiều 2/12, khi phát hiện tổ công tác đặc biệt Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Duẩn - Đại Cồ Việt (Đống Đa, Hà Nội) P.V.T. (tài xế) và Đ.T.L.G. (cùng SN 2010, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã vứt xe máy bỏ chạy. Khi bị tổ công tác truy đuổi hai thiếu niên chạy vào trong các ngõ, ngách, định luồn lách để tẩu thoát nhưng bị khống chế, bắt giữ, đưa về chốt làm rõ. T. và G. khai nhận, chiếc xe không biển kiểm soát đang sử dụng là tài sản trộm cắp được của người dân trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đêm ngày 2/12, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa kiểm tra đột xuất một nhà nghỉ thuộc KP3 phát hiện, bắt quả tang bà N.T.P (54 tuổi) chủ một quán cà phê võng thuộc KP5 của phường đang bán dâm cho N.T.H (35 tuổi). Qua làm việc bà P. khai, khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ thỏa thuận, rồi dẫn đi nhà nghỉ. Một lần bà P bán dâm với giá 400.000 đồng (trong đó, trả nhà nghỉ 60.000 đồng).