Khởi tố vụ án, tạm giữ 5 người 'điều tiết giao thông' cho đoàn xe đám cưới ở Thanh Hóa

TPO - Tối 2/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ vi phạm của nhóm người thuộc công ty vệ sỹ "điều tiết giao thông" cho đoàn xe cưới.

Theo đó, cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ vi phạm của nhóm người của công ty vệ sĩ "điều tiết giao thông" cho đoàn xe cưới đi trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.

Tính đến ngày 2/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 5 người trong nhóm người "điều tiết giao thông" trên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, một đoàn xe đám cưới, được một nhóm người (mặc trang phục kiểu vệ sĩ) ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, tạo ra những phản ứng tiêu cực trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Thanh Hóa tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security, có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 29/11/2024 và ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người là nhân viên Công ty TNHH vệ sĩ Security để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.