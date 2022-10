Bản tin 8H: Thu hồi giấy phép một thương nhân phân phối xăng dầu

TPO - Công ty TNHH Trường Phú (Hải Dương) bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 2170/QĐ-BCT về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty TNHH Trường Phú, trụ sở chính tại số 7, đường Mạc Hiển Tích, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Ngày 17/6, Bộ Công Thương có văn bản gửi Công ty Trường Phú về việc thông báo kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Công thương không nhận được phản hồi từ phía công ty này, không liên lạc được với đại diện công ty. Qua xác minh, Công ty Trường Phú không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Ngày 23/10, UBND thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đã xác định được nguyên nhân "hố tử thần" xuất hiện trên tuyến đường ra bãi tắm Khe Chuối, xã Quang Phú. Theo đó, tuyến đường đã cũ, gần đây có dự án mới thi công cạnh đó đã làm địa chất thay đổi. Nước đổ dồn về cống thoát ở gần vị trí sụt trong những ngày mưa lớn, trong khi cống chỉ rộng 1m, nước không thoát kịp, xói vào móng đường, gây sụt lún. Đối với hố sụt trên đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh, Đồng Hới xuất hiện vào ngày 16/10, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết việc khoan đường, đặt ống cống thoát nước của Ban Quản lý dự án biến đổi khí hậu Đồng Hới đã làm chảy cát dưới nền đường, khi xe có trọng tải lớn chạy qua khiến mặt đường bị sụt xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 30-33 độ C. Từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Ngày 23/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin về tàu cá BTh 96290 TS (có 14 lao động) bị chìm trên biển. Khoảng 6h30 ngày 23/10, tại vị trí cách Côn Đảo khoảng 64 hải lý về phía Đông, tàu cá BTh 96290 TS bị chìm, toàn bộ 14 lao động được tàu cá BTh 97443 TS cứu vớt. Đến 11h30 cùng ngày , Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin tình trạng sức khỏe của 14 lao động ổn định, được chia ra trên 2 tàu cá cùng tổ đội khai thác thủy sản trên biển là BTh 97443 TS và tàu cá BTh 95548 TS để tiếp tục đánh bắt. Dự kiến, khoảng 5-6 ngày sau sẽ đưa các lao động về Bình Thuận và chủ tàu không yêu cầu hỗ trợ gì thêm.

Ngày 22/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 475 ca COVID-10. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.496.829 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 277 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.600.857 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 39 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca. Trong ngày 21/10 có 109.442 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.168.872 liều. (XEM CHI TIẾT)

Đến 19h tối 23/10, đoạn đường Phan Anh và Tô Hiệu (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) vẫn còn ngập trong dòng nước màu đỏ. Người dân cho biết hiện tượng nước có màu đỏ lần đầu tiên xuất hiện. Nhiều người nghi ngờ thủ phạm là các cơ sở nhuộm vải xả thải. Đại diện UBND phường Tân Thới Hòa cho biết khu vực xung quanh đường Phan Anh và Tô Hiệu không có cơ sở nhuộm vải. Nhiều khả năng nước đỏ từ nơi khác theo cống thoát nước chảy về vì khu vực này ở cuối nguồn. Hiện nay, chính quyền địa phương đang phối hợp với các phường lân cận để làm rõ nguyên nhân. (XEM CHI TIẾT)

Theo cơ quan công an, khoảng 19h ngày 23/10, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy xảy ngôi nhà có tại địa chỉ số 5 ngách 1 ngõ 132 Cầu giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đến khoảng 19h30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và đã tổ chức cứu và hướng dẫn được 11 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn. Được biết ngôi nhà xảy ra cháy cao 6 tầng 1 tum với diện tích khoảng 50m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người. (XEM CHI TIẾT)