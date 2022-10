Bản tin 8H: TPHCM ghi nhận trường hợp mắc đậu mùa khỉ thứ hai

TPO - Ca mắc đậu mùa khỉ thứ hai được nhân viên kiểm dịch y tế tiếp cận ngay khi vừa xuống máy bay và đưa về bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cách ly để được chẩn đoán và điều trị.

Sáng 20/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ thứ hai tại TPHCM đã có kết quả PCR dương tính. Bệnh nhân là một phụ nữ 38 tuổi, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, đi du lịch tại Dubai trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến 18/10/222. Bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ từ ngày 11/10/2022 với sốt kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ rải rác trên cơ thể. Người bệnh này và người bệnh mắc đậu mùa khỉ đầu tiên (nay đã khỏi bệnh) đã có thời gian ở cùng nhà và sinh hoạt chung. Bệnh nhân được phát hiện ngay khi nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chính phủ đã có báo cáo gửi Quốc hội về chính sách phát triển và sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư giao thông vận tải đường sắt. Nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 15.467 tỷ đồng trong tổng số 272.709 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn, chiếm khoảng 4,73%. Trong số 15.467 tỷ đồng nói trên, các dự án chuyển tiếp giai đoạn trước là 11.662 tỷ đồng, các dự án khởi công mới (thực hiện dự án) là 3.222 tỷ đồng, các dự án khởi công mới (chuẩn bị đầu tư) là 583 tỷ đồng. Trong năm 2022, nguồn vốn bố trí cho đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt qua Bộ Giao thông vận tải là 1.837 tỷ đồng.

Hôm nay (20/10), Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Cuối giờ chiều, Quốc hội họp riêng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể. Sau đó thảo luận ở Đoàn về: Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Sáng 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định điều động ông Đoàn Kim Đình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng để Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đến Thành ủy Bảo Lộc và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rạng sáng 20/10, bão số 6 (Nesat) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 6 kết hợp không khí lạnh và đới gió đông trên cao, từ đêm 19 đến ngày 20/10, mưa dông xuất hiện ở Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Ngày 20/10, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái rét, độ ẩm cao. Ban ngày, nhiệt độ đồng bằng ở ngưỡng 18-20 độ C, vùng núi 17-19 độ C. Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ C, rét đậm; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 15-18 độ C.

Ngày 19/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.336 ca COVID-19, tăng 714 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.495.231 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 365 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.599.925 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 54 ca. Ngày 18/10 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Sóc Trăng. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)