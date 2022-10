Bản tin 8H: Kỷ luật Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh

TPO - Ông Phạm Đăng Nhật, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định Đảng.

Ngày 16/10, tại hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX tỉnh đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Nhật, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cũng thống nhất để ông Nhật thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 do vi phạm các quy định của Đảng giai đoạn 2018 - 2020.

Tối 16/10, một số người sống tại block B, chung cư Dream Home 2 trên đường số 59, phường 14 (quận Gò Vấp) phát hiện một bé gái rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong. Công an phường 14 và Công an quận Gò Vấp đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Theo người thân, bé gái 14 tuổi, đang là học sinh lớp 8 của một trường trên địa bàn quận Gò Vấp.

Tại lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án vành đai 3 TP.HCM chiều 16/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị địa phương, các đơn vị phải có 70% mặt bằng sạch vào 30/6/2023 để đủ điều kiện khởi công vành đai 3 TP.HCM và cố gắng hoàn tất bàn giao 100% vào cuối quý III/2023, không chờ đến cuối tháng 12/2023. Ông Mãi đề nghị 4 địa phương chuẩn bị kỹ, tập trung thực hiện để đảm bảo có mặt bằng khởi công dự án trong năm 2023, 2024, năm 2025 thông xe và năm 2026 hoàn thiện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 17/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C. Khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-20 độ C. Tại khu vực Trung Bộ, thời tiết được cải thiện trong ngày 17-19/10 sau chuỗi ngày mưa lũ. Từ đêm 20/10, mưa dông có thể quay trở lại do ảnh hưởng của không khí lạnh, đới gió đông và hoàn lưu cơn bão số 6. Tương tự, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn trạng thái mưa dông, cục bộ mưa lớn liên tục trong ngày 20-26/10.

Vào 4h sáng nay (17/10), tâm bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do tương tác với không khí lạnh hoạt động trên Biển Đông nên diễn biến của bão số 6 rất phức tạp, khó lường với nhiều kịch bản có thể xảy ra. Trong đó, kịch bản cao nhất hiện nay là sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ các tỉnh Bắc Trung Bộ vào khoảng 20/10. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 325 ca COVID-19, giảm 407 trường hợp so với hôm trước. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất trong khoảng 4 tháng trở lại đây. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.492.598 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 241 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.598.974 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 47 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.155 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ ngộ độc xảy ra tại xã Thái Sơn, Đô Lương, ngày 14/10 làm 7 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, căn cứ triệu chứng của bệnh nhân và chẩn đoán của các đơn vị điều trị, nguyên nhân dẫn đến sự việc được nhận định là ngộ độc do sử dụng nước được đun nấu từ thân cây không rõ loại, hiện cần chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu để xác định nguyên nhân cụ thể. (XEM CHI TIẾT)