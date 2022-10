Bản tin 8H: Sập mỏ titan ở Bình Thuận, 4 người chết và mất tích

TPO - Sự cố sập mỏ khai thác titan thuộc huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) khiến 1 người tử vong và 3 người mất tích.

Sáng 16/10, các phương tiện máy móc tại tỉnh Bình Thuận vẫn đang tìm kiếm 3 công nhân trong vụ sập mỏ khai thác titan tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam. Trước đó, khoảng cuối giờ chiều 15/10, khi ca trực gồm 4 công nhân đang làm việc, mỏ khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Tập đoàn Rạng Đông) bị sập. Theo thông tin ban đầu, vụ sập mỏ titan có 1 công nhân tử vong, 3 người còn đang được tìm kiếm. Thi thể công nhân tử vong đã được xe cứu thương đưa về Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam ngay trong đêm để phục vụ điều tra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/10), ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-20 độ. Ngày 16/10, từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông. Quảng Trị đến Quảng Nam mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 16/10, mưa lớn xu hướng giảm ở những khu vực trên. Chiều tối và tối nay, Bình Định đến Khánh Hòa và Tây Nguyên mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Chiều 15/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có báo cáo ban đầu thiệt hại của các địa phương bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5. Tính đến 16h ngày 15/10, mưa lũ đã khiến 3 người chết, trong đó 2 người ở Đà Nẵng và 1 người ở Quảng Nam, nguyên nhân do đuối nước. Về tài sản, gió bão làm hơn 1.300 nhà ở Quảng Trị bị ngập. Trong khi đó, Thừa Thiên - Huế là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nhất khi có hơn 19.900 căn nhà bị ngập sâu 0,3-0,8 m. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế phải sơ tán 4.900 hộ với hơn 14.200 người.

Tối 15/10, 18 cặp nam thanh nữ tú của tuổi trẻ Thủ đô tổ chức đám cưới tập thể theo nếp sống mới tại khu vực Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" và quanh khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm (đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là hoạt động do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp với một số đơn vị tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội."

Mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Pleime, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, đã có đơn kiến nghị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan đề nghị giải quyết, thanh toán chế độ phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, người lao động tại Trường THPT Pleime. Nội dung đơn nêu rõ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chưa được nhận các khoản truy lĩnh trong năm 2021. Ông Thái Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Gia Lai, cho biết đơn kiến nghị của Trường THPT Pleime phản ánh đúng sự thật của người lao động. Khoản phụ cấp hơn 837 triệu đồng; 27 cán bộ, giáo viên, người lao động Trường THPT Pleime thuộc đối tượng được hưởng.

Ngày 15/10, Việt Nam ghi nhận 732 ca COVID-19, tăng 143 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.492.273 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 289 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.598.733 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 53 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.155 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 14/10 có 116.094 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.491.565 liều. (XEM CHI TIẾT)

Vào 1h sáng nay (16/10), tâm bão NESAT, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 90km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 17/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 10, giật 12. Đến 1h ngày 18/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Bắc. Thời điểm này, bão mạnh cấp 12, giật 14. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. (XEM CHI TIẾT)