Bản tin 8H: Xe ô tô chở lãnh đạo xã ở Bắc Kạn lao xuống vực

TPO - Xe ô tô chở 5 người, trong đó có lãnh đạo một xã ở Bắc Kạn, lao xuống vực sâu tới vài chục mét tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin từ UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, chiều 14/10, tại khu vực thôn Tát Vạ, xã Yên Hân, xe ô tô chở 5 người, trong đó có lãnh đạo một xã thuộc huyện Chợ Mới, cùng một số thành viên đoàn khảo sát bị lật xuống vực sâu vài chục mét. Năm người trên xe may mắn thoát nạn. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Được biết, thôn Tát Vạ là khu vực khó khăn nhất của xã Yên Vân (huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) với những tuyến đường nhỏ hẹp, đèo dốc khó đi.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan định giá các loại cây xanh được trồng trên đường phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2018. Hội đồng định giá tài sản của Sở Tài chính TP. Hà Nội cũng đã đề nghị các đơn vị tư vấn định giá xem xét, nghiên cứu tài sản cần định giá để gửi thông tin báo giá trước ngày 25/10. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành định giá cây xanh (cây bóng mát) theo hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt giữa Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội, và giữa Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội.

Tối 14/10, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu các ngành, địa phương ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lớn. Theo đó, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống bão số 5 và mưa lũ, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GD-ĐT, các địa phương và các trường thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học ngày 15/10. Cùng ngày, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng thông báo từ ngày 15/10, các cơ sở giáo dục mầm non không nhận giữ trẻ; học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tạm nghỉ học. Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho học sinh các cấp tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh và gió Đông, hôm nay đến hết ngày mai (15-16/10), khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to và dông, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Do tác động của mưa lớn dồn dập, lũ đang lên nhanh trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam, tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/10, Việt Nam ghi nhận 589 ca COVID-19, giảm 480 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.491.541 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 491 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.598.444 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 68 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.155 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 13/10 có 114.008 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.375.471 liều. (XEM CHI TIẾT)

Tối 14/10, một lãnh đạo UBND xã Thái Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bảy người đàn ông bị ngộ độc do uống phải nước có chứa lá cây độc. Theo vị lãnh đạo, bệnh nhân này không phải là người sinh sống trên địa bàn, đến từ huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa để khai thác gỗ rừng. Vào 16h cùng ngày, Trạm Y tế xã Thái Sơn tiếp nhận bảy người đàn ông bị ngộ độc trong tình trạng nguy kịch. Họ sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương để xử lý rửa dạ dày kịp thời. Hiện cả 7 người được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để theo dõi và điều trị. (XEM CHI TIẾT)