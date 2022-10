Bản tin 8H: Ô tô lao vào đám tang, nhiều người bị thương

TPO - Sáng 12/10, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang làm việc với tài xế lái ôtô gây tai nạn tại một đám tang khiến nhiều người bị thương.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 11/10, một người đàn ông điều khiển ôtô loại 5 chỗ ngồi, biển số TP HCM lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, trượt ra khỏi đường rồi lao vào một rạp đám tang tại nhà người dân ở xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm ít nhất 3 người bị thương, được đưa đi bệnh viện. Trước khi lao vào rạp đám tang, ôtô đã đâm vào một số xe máy dựng phía ngoài. Tại hiện trường, ôtô gây tại nạn và một số xe máy, bàn ghế bị hư hỏng nặng.

Tối 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết Giám đốc Công an tỉnh vừa công bố quyết định về việc điều động Trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh), về công tác ở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Cùng ngày, Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 kẻ “cò” cho xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đến người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo cơ quan công an, bằng thủ đoạn bao xe quá tải đi qua tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn các huyện: Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom và TP.Long Khánh), các đối tượng này đã thu lợi hàng tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/10) thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to đến rất to và giông. Khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Các khu vực khác có mưa vài nơi. Từ chiều ngày 12/10, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. Tuy nhiên, từ tối và đêm 13/10, mưa to đến rất to có khả năng xuất hiện trở lại ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ngày 11/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu số hiệu BT99887TS chở khoảng 46.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 9/10, tại vùng biển cách phía Đông Nam Côn Đảo khoảng 100 hải lý, lực lượng chức năng phát hiện tàu BT99887TS, do ông Đặng Hữu Hiền (ngụ tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng, có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Tàu đang vận chuyển khoảng 46.000 lít dầu DO nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra, các thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và giấy tờ tùy thân.

Ngày 11/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) đã làm thủ tục tiếp nhận 78 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao trả. Theo cơ quan chức năng, những người này được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với chính quyền sở tại giải cứu trong các casino, lao động bất hợp pháp tại Campuchia. Trong đó, lực lượng chức năng xác định một trường hợp có lệnh truy nã quốc tế về tội Buôn lậu theo Quyết định truy nã của Công an TP.HCM.

Ngày 11/10, Việt Nam ghi nhận 1.226 ca COVID-19, tăng 181 trường hợp so với hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.488.685 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 627 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.597.136 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 63 ca. Ngày 10/10, Việt Nam ghi nhận 1 ca COVID-19 tử vong tại Hải Phòng. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.154 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 10/10 có 58.422 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.314.915 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 11/10, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Giám đốc Bệnh viện. Theo đó, Đại tá, Tiến sĩ Trần Quốc Việt vừa được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhận bàn giao từ người tiền nhiệm là Thiếu tướng, PGS Nguyễn Hồng Sơn. Đại tá, Tiến sĩ Trần Quốc Việt, sinh năm 1966, quê Nam Định. Từ năm 1996 ông công tác tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175. Ông đã có thời gian thực tập sinh tại Pháp. Năm 2010 ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm khoa Hồi sức Cấp cứu. Năm 2013 ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc bệnh viện cho đến nay. (XEM CHI TIẾT)