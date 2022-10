Bản tin 8H: Trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

TPO - Bộ Công an vừa tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng An ninh nội địa và Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Chiều 10/10, tại Công an tỉnh Bến Tre, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa. Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Ngày 10/10, ông Trần Kim Trung - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết địa phương đã có chỉ đạo nhằm hỗ trợ các hộ có thiệt hại nặng và hỗ trợ người dân tìm hướng tiêu thụ lượng cá chết do sét đánh. Cơ quan chức năng cho biết có hơn 3 tấn cá lóc của ngư dân đã chết. Lượng lớn khác đang trong tình trạng lờ đờ và có nguy cơ chết. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/10, tại thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc xảy ra trận dông sét dữ dội khiến 10 hồ cá của 5 hộ dân bị sét đánh trúng. Sáng 10/10, nhiều chủ hồ phát hiện cá chết hàng loạt, tấp vào ven bờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/10, khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận, phía Bắc của Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm nay cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Các tỉnh miền Bắc hôm nay duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa. Vùng núi đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C, vùng đồng bằng đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.045 ca COVID-19, cao gấp gần 3 lần so với hôm qua. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 173 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.596.509 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 77 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.153 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 09/10 có 5.152 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.256.493 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/10, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị để công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư cho ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/10/2022. Ông Trần Hồng Quảng, sinh ngày 14/12/1963. Như vậy, so với quy định hiện hành, ông Quảng còn thời gian công tác gần 2 năm. Tuy nhiên, trước đó, ông Quảng, từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo (tháng 3/2022). (XEM CHI TIẾT)

Tối 10/10, UBND huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, một vụ sạt lở vừa xảy ra tại thủy điện Kà Tinh (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng). Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra khoảng 18h20 ngày 10/10. Khả năng một tổ máy ở thủy điện Kà Tinh (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) bị vùi lấp trong lớp đất núi nhão quẹt. Theo một số công nhân, đất đá vùi lấp ít nhất một tổ máy của nhà máy thủy điện. Đến khoảng 21h cùng ngày, vẫn chưa thể liên lạc được với một công nhân trực tổ máy ở thủy điện Kà Tinh. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ký Nghị quyết phê chuẩn cho thôi làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Hòa Bình đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Tổng Kiểm toán Nhà nước. Cuối tháng 7/2022, ông Ngô Văn Tuấn được Bộ Chính trị quyết định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, điều động chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phân công phụ trách Kiểm toán Nhà nước. (XEM CHI TIẾT)