Miền Trung mưa rất to, nguy cơ ngập úng diện rộng

TPO - Hôm nay (11/10), các tỉnh miền Trung tiếp tục đón mưa lớn, nhiều nơi mưa rất lớn. Lũ tiếp tục dâng trên nhiều dòng sông, nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập úng diện rộng.

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió Đông hoạt động mạnh nên từ tối qua đến sáng nay (10-11/10), miền Trung và phía Bắc khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 7h ngày 10/10 đến 3h ngày 11/10 phổ biến 150-400mm, có nơi trên 450mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 563.0mm, Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 469.6mm, Tam Lãnh (Quảng Nam) 507.6mm, Tam Trà (Quảng Nam) 487.4mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 508.0mm, Ba Liên (Quảng Ngãi) 452.4mm…

Dự báo ngày và đêm 11/10, khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận, phía Bắc của Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực phía Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm nay cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Do mưa lớn kéo dài, trong hôm nay (11/10), trên các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và Kon Tum. Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Dự báo từ ngày mai mưa lớn giảm nhanh ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, khoảng 13-15/10, khu vực Trung và Nam Trung Bộ lại tiếp tục đón một đợt mưa lớn.

Các tỉnh miền Bắc hôm nay duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Vùng núi đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C, vùng đồng bằng đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C. Ban ngày trời nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-29 độ C. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Bắc trong nhiều ngày tới.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, từ trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Dự báo hình thái thời tiết này tiếp tục duy trì vài ngày tới ở Bắc Trung Bộ.