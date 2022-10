Bản tin 8H: Trạm phó bị nước cuốn trôi khi đi tuần tra

TPO - Trong lúc đi tuần tra, một Phó trạm trưởng trạm bảo vệ rừng đã bị nước cuốn trôi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vài giờ sau đó.

Chiều 12/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đã tìm thấy thi thể trạm phó thuộc Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe. Theo thông tin ban đầu, lúc 11h30 cùng ngày, anh Hà Đình Phương (SN 1986, ở bản Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy), Trạm phó Trạm Cầu Khỉ, khi đi tuần tra khi qua suối Thù Lù (đổ ra sông Long Đại, thuộc địa phận bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy) không may bị nước cuốn mất tích. Đến 14h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí bị nạn khoảng 300m về phía cuối nguồn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 13/10 đến sáng 15/10, Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai mưa to đến rất to. Mưa lớn từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên khả năng còn kéo dài đến ngày 16/10. Bắc Bộ vẫn đang duy trì tình trạng thời tiết trời ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng hanh khô với độ ẩm không khí chỉ từ 30-40%. Nền nhiệt phổ biến vẫn trên đà tăng nhẹ so với hôm qua, cao nhất ở mức 28-31 độ C.

Khoảng 22h ngày 12/10, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng ở tổ dân phố số 9 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Ngôi nhà được sử dụng làm kho chứa nhiều súc vải và mỳ tôm. Khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người đã hô hoán, đập cửa đang khóa chặt để gọi nhưng không có người bên trong. Sau hơn 1 tiếng dập lửa, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, chống cháy lan, lực lượng chức năng cơ bản khống chế đám cháy và ghi nhận không có thiệt hại về người. Đến hơn 0h ngày 13/10, lực lượng PCCC&CHCN vẫn tổ chức dập tàn, phun nước làm mát và vận chuyển hàng hóa ra ngoài đề phòng cháy trở lại. Nguyên nhân cháy đang được xác minh.

Ngày 12/10, chính quyền địa phương nhận được thông báo về hố "tử thần" nằm trên tuyến đường ra bãi tắm Khe Chuối của xã Quang Phú (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình). Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, hố "tử thần” có chiều dài khoảng 3 mét, rộng 2,5 mét, độ sâu khá lớn. Vị trí xuất hiện hố "tử thần" này ở chính giữa 1 làn đường ra bãi tắm và rất nguy hiểm. Hiện tại, các cơ quan chức năng của Tp. Đồng Hới đã tiến hành kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra những phương án xử lý sự cố này.

Ngày 12/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.194 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.489.881 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 406 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.597.542 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 47 ca. Ngày 11/10 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.155 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Đến ngày 11/10 tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.241.660 liều. (XEM CHI TIẾT)

Tối 12/10, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phát đi thông cáo bác bỏ các tin đồn thất thiệt về hiện trạng hoạt động của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. HAGL khẳng định, những ngày vừa qua, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất tại các nông trường, nông trại của tập đoàn, di chuyển hàng ngày giữa các nông trường, nông trại để giám sát và điều hành. Ông Đức vẫn trực tiếp chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty, các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 12/10, tại kỳ họp thứ 9 - kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - để nhận nhiệm vụ khác. HĐND tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu kín, bầu bổ sung các ông Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT - giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% phiếu bầu. (XEM CHI TIẾT)