Nguyên nhân ban đầu vụ ngộ độc khiến 7 người nguy kịch ở Nghệ An

TPO - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận định, nguyên nhân khiến 7 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch là do sử dụng nước uống được đun nấu từ thân cây không rõ loại.

Ngày 16/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ ngộ độc xảy ra tại xã Thái Sơn, Đô Lương, ngày 14/10 làm 7 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, nhóm 8 người đàn ông từ 31 tuổi đến 51 tuổi (cùng trú xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), vào làm việc trong rừng thuộc địa bàn xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Trong gần 1 tuần làm việc, nhóm 8 người này có lấy thân cây (không rõ loại) cắt nhỏ đun với nước để uống và không có triệu chứng lạ. Tuy nhiên, chiều ngày 14/10, do số lượng thân cây đã cắt lát còn ít nên họ đã lấy thêm thân cây khác (không rõ loại) để nấu cùng rồi lấy nước uống thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Sau khi xuất hiện triệu chứng, cả nhóm 8 người được đưa vào Trạm Y tế xã Thái Sơn để cấp cứu. Trong đó 1 người vì thấy triệu chứng nhẹ nên ở ngoài. Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, căn cứ triệu chứng của bệnh nhân và chẩn đoán của các đơn vị điều trị thì nguyên nhân dẫn đến sự việc được nhận định là ngộ độc do sử dụng nước được đun nấu từ thân cây không rõ loại, hiện cần chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu để xác định nguyên nhân cụ thể. Trước đó, như đã đưa tin chiều 14/10, Trạm Y tế xã Thái Sơn đã tiếp nhận 7 người đàn ông bị ngộ độc trong tình trạng nặng. Sau khi sơ cứu bước đầu tại trạm y tế, những bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương để tiếp tục điều trị. Tại Bệnh viên Đa khoa huyện Đô Lương, 7 bệnh nhân đã được các y, bác sĩ xử lý rửa dạ dày, truyền dịch kịp thời. Do bị ngộ độc nặng, sức khỏe yếu, các bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc chất/rối loạn điện giải, xử trí bằng bù dịch, bù điện giải và theo dõi sát. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định. Thu Hiền